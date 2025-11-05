Уничтожены десятки локомотивов: партизаны нанесли мощных ударов по логистике армии России

В России партизаны нанесли серии ударов по логистической инфраструктуре российских военных. Речь идет об уничтожении локомотивов и систем их электропитания.

Они обеспечивали поставки техники и боеприпасов на фронт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сопротивление "Свобода России".

Какие результаты работы партизан в России?

Партизаны заявили об операции против железнодорожной логистики вооруженных сил России. По данным движения, было уничтожено несколько десятков локомотивов, которыми транспортировали вооружение, технику и боеприпасы к передовой.

В результате операции полностью выгорели системы управления и электропитания, что сделало невозможным восстановление этих складов,

– говорится в сообщении.

Адские кадры работы партизан: смотрите видео

Агенты уверяют, что уничтоженная инфраструктура замедлила переброску ресурсов, чем повлияла на обеспечение подразделений оккупантов.

Какие недавние потери понес враг?