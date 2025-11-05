Они обеспечивали поставки техники и боеприпасов на фронт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сопротивление "Свобода России".
Какие результаты работы партизан в России?
Партизаны заявили об операции против железнодорожной логистики вооруженных сил России. По данным движения, было уничтожено несколько десятков локомотивов, которыми транспортировали вооружение, технику и боеприпасы к передовой.
В результате операции полностью выгорели системы управления и электропитания, что сделало невозможным восстановление этих складов,
– говорится в сообщении.
Агенты уверяют, что уничтоженная инфраструктура замедлила переброску ресурсов, чем повлияла на обеспечение подразделений оккупантов.
Какие недавние потери понес враг?
Агенты движения "Атеш" из 115-й отдельной мотострелковой бригады России подожгли собственный грузовик после приказа о наступлении под Покровск. По их словам, российское командование отправляет оккупантов в штурмы без отдыха.
В Судане повстанцы сбили российский транспортный самолет Ил-76 возле города Бабануса. По их данным, все, кто были на борту, погибли.
Украинские оборонцы уничтожили элемент ОТРК "Искандер" на Курщине, а также ликвидировали российскую РЛС 1Л122 "Гармонь".