Скільки росіян відправилося до "Кобзона": Генштаб назвав втрати ворога на 9 січня
- З початку вторгнення втрати російських сил становлять близько 1 216 930 особового складу та 11 526 танків.
- Росія також втратила 23 882 бойових броньованих машин і 35 892 артилерійських систем.
Кількість ліквідованих і поранених окупантів давно перевищила мільйон. Наші захисники роблять усе можливе, аби російська плата за агресію постійно зростала.
Так, нещодавно понад два десятки загарбників були знищені під час п'яних новорічних гулянь в окупованому селищі Хорли, що на Херсонщині, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Дивіться також Чергова ганьба Путіна: як затримання США російських танкерів вдарило по Кремлю
Які втрати Росії станом на 9 січня?
Від початку повномасштабног вторгнення втрати ворога становлять:
- особового складу – близько 1 216 930 (+1 030) осіб;
- танків – 11 526 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 882 (+8);
- артилерійських систем – 35 892 (+18);
- РСЗВ – 1 596 (+0);
- засоби ППО – 1 269 (+0);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 102 761 (+687);
- крилаті ракети – 4 137 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 426 (+90);
- спеціальна техніка – 4 037 (+0).
Втрати Росії на 9 січня 2026 рік / Фото Генштаб
Що відомо про останні удари України по російських окупантах?
8 січня українські військові знищили ешелон з паливно-мастильними матеріалами на нафтобазі "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму.
У районі населеного пункту Гірне на Донеччині уражено склад з боєприпасами та матеріально-технічними засобами російських окупантів.
Бійці "Спецпідрозділу Тимура" ГУР провели успішну спецоперацію на Запорізькому напрямку, ліквідувавши та поранивши кількох окупантів, та взявши в полон двох російських військовослужбовців.
Сили безпілотних систем знищили російську радіолокаційну систему 9С32 для ЗРК С-300В у Донецькій області.