24 Канал Новини України Скільки росіян відправилося до "Кобзона": Генштаб назвав втрати ворога на 9 січня
9 січня, 06:38
2

Скільки росіян відправилося до "Кобзона": Генштаб назвав втрати ворога на 9 січня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • З початку вторгнення втрати російських сил становлять близько 1 216 930 особового складу та 11 526 танків.
  • Росія також втратила 23 882 бойових броньованих машин і 35 892 артилерійських систем.

Кількість ліквідованих і поранених окупантів давно перевищила мільйон. Наші захисники роблять усе можливе, аби російська плата за агресію постійно зростала.

Так, нещодавно понад два десятки загарбників були знищені під час п'яних новорічних гулянь в окупованому селищі Хорли, що на Херсонщині, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Які втрати Росії станом на 9 січня?

Від початку повномасштабног вторгнення втрати ворога становлять:

  • особового складу – близько 1 216 930 (+1 030) осіб;
  • танків – 11 526 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 882 (+8);
  • артилерійських систем – 35 892 (+18);
  • РСЗВ – 1 596 (+0);
  • засоби ППО – 1 269 (+0);
  • літаків – 434 (+0);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 102 761 (+687);
  • крилаті ракети – 4 137 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 73 426 (+90);
  • спеціальна техніка – 4 037 (+0).

Втрати Росії на 9 січня 2026 рік / Фото Генштаб

Що відомо про останні удари України по російських окупантах?