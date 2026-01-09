Так, нещодавно понад два десятки загарбників були знищені під час п'яних новорічних гулянь в окупованому селищі Хорли, що на Херсонщині, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Які втрати Росії станом на 9 січня?

Від початку повномасштабног вторгнення втрати ворога становлять:

особового складу – близько 1 216 930 (+1 030) осіб;

танків – 11 526 (+5);

бойових броньованих машин – 23 882 (+8);

артилерійських систем – 35 892 (+18);

РСЗВ – 1 596 (+0);

засоби ППО – 1 269 (+0);

літаків – 434 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 102 761 (+687);

крилаті ракети – 4 137 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 73 426 (+90);

спеціальна техніка – 4 037 (+0).

Втрати Росії на 9 січня 2026 рік / Фото Генштаб

Що відомо про останні удари України по російських окупантах?