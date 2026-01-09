Так, недавно более двух десятков захватчиков были уничтожены во время пьяных новогодних гуляний в оккупированном поселке Хорлы, что на Херсонщине, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какие потери России по состоянию на 9 января?
С самого начала полномасштабного вторжения потери врага составляют:
- личного состава – около 1 216 930 (+1 030) человек;
- танков – 11 526 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 882 (+8);
- артиллерийских систем – 35 892 (+18);
- РСЗО – 1 596 (+0);
- средства ПВО – 1269 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 102 761 (+687);
- крылатые ракеты – 4 137 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 73 426 (+90);
- специальная техника – 4037 (+0).
Потери России на 9 января 2026 года / Фото Генштаб
Что известно о последних ударах Украины по российским оккупантам?
- 8 января украинские военные уничтожили эшелон с горюче-смазочными материалами на нефтебазе "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму.
- В районе населенного пункта Горное в Донецкой области поражен склад с боеприпасами и материально-техническими средствами российских оккупантов.
- Бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР провели успешную спецоперацию на Запорожском направлении, ликвидировав и ранив нескольких оккупантов, и взяв в плен двух российских военнослужащих.
- Силы беспилотных систем уничтожили российскую радиолокационную систему 9С32 для ЗРК С-300В в Донецкой области.