Так, недавно более двух десятков захватчиков были уничтожены во время пьяных новогодних гуляний в оккупированном поселке Хорлы, что на Херсонщине, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какие потери России по состоянию на 9 января?

С самого начала полномасштабного вторжения потери врага составляют:

  • личного состава – около 1 216 930 (+1 030) человек;
  • танков – 11 526 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 882 (+8);
  • артиллерийских систем – 35 892 (+18);
  • РСЗО – 1 596 (+0);
  • средства ПВО – 1269 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 102 761 (+687);
  • крылатые ракеты – 4 137 (+0);
  • корабли/катера – 28 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 73 426 (+90);
  • специальная техника – 4037 (+0).

Что известно о последних ударах Украины по российским оккупантам?