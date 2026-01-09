Так, недавно более двух десятков захватчиков были уничтожены во время пьяных новогодних гуляний в оккупированном поселке Хорлы, что на Херсонщине, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Очередной позор Путина: как задержание США российских танкеров ударило по Кремлю

Какие потери России по состоянию на 9 января?

С самого начала полномасштабного вторжения потери врага составляют:

личного состава – около 1 216 930 (+1 030) человек;

танков – 11 526 (+5);

боевых бронированных машин – 23 882 (+8);

артиллерийских систем – 35 892 (+18);

РСЗО – 1 596 (+0);

средства ПВО – 1269 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 102 761 (+687);

крылатые ракеты – 4 137 (+0);

корабли/катера – 28 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 73 426 (+90);

специальная техника – 4037 (+0).

Потери России на 9 января 2026 года / Фото Генштаб

Что известно о последних ударах Украины по российским оккупантам?