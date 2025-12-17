Укр Рус
17 грудня, 10:56
2

ЗСУ знищили ще понад 1700 російських військових і техніку: втрати ворога на 17 грудня

Надія Батюк
Основні тези
  • Українські сили знищили понад 1700 російських військових за останню добу, збільшивши загальні втрати Росії до 1 192 350 осіб.
  • Росія також втратила додатково 6 танків і 21 бойову броньовану машину.

Втрати Росії у війні з Україною зростають кожного дня. Кількість техніки та ворожого особового складу постійно зменшується завдяки діям українських захисників.

За минулу добу Силам оборони вдалося ліквідувати  російських військових. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні?

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – 1 192 350 (+1730);
  • танків – 11 427 (+6);
  • бойових броньованих машин – 23 758 (+21);
  • артилерійських систем – 35 205 (+33);
  • РСЗВ – 1571 (+1);
  • засобів ППО – 1262 (+1);
  • літаків – 432;
  • гелікоптерів – 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 386 (+167);
  • крилатих ракет – 4073;
  • кораблів та катерів – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 70 361 (+179);
  • спеціальної техніки – 4027 (+1).


Втрати ворога на 17 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яку ще техніку знищили Сили оборони?