ВСУ уничтожили еще более 1700 российских военных и технику: потери врага на 17 декабря

Потери России в войне с Украиной растут каждый день. Количество техники и вражеского личного состава постоянно уменьшается благодаря действиям украинских защитников.

За минувшие сутки Силам обороны удалось ликвидировать российских военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также В Defense Express объяснили, почему поражение российской субмарины "Варшавянка" означает ее уничтожение Какие потери России в войне? За время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла: личного состава – 1 192 350 (+1730);

танков – 11 427 (+6);

боевых бронированных машин – 23 758 (+21);

артиллерийских систем – 35 205 (+33);

РСЗВ – 1571 (+1);

средств ПВО – 1262 (+1);

самолетов – 432;

вертолетов – 347;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 91 386 (+167);

крылатых ракет – 4073;

кораблей и катеров – 28;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 70 361 (+179);

специальной техники – 4027 (+1).

Потери врага на 17 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ Какую еще технику уничтожили Силы обороны? Недавно подводные дроны СБУ "Sub Sea Baby" впервые взорвали российскую подводную лодку класса "Варшавянка", нанеся ей критические повреждения. Заметим, что судно является носителем ракет "Калибр", которыми Россия обстреливает Украину. Стоимость единицы оценивается в около 500 миллионов долларов.

Также украинские разведчики уничтожили две радиолокационные станции оккупантов в Крыму – 39Н6 "Каста-2Е2" и 96Л6.

Кроме этого, ССО Украины в ночь на 14 декабря атаковали объекты на временно оккупированных территориях, поразив поезд с горюче-смазочными материалами, нефтебазу и станцию РЭБ.