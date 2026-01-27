Люди гинуть від перевтоми, – експерт вразив деталями про роботу енергетиків

Ситуація в енергосистемі України вкрай складна. Постійно тривають ремонти. Однак інтенсивність атак ворога величезна.

Українські енергетики працюють надзвичайно швидко. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зауважив 24 Каналу, що зараз Україна втрачає багато спеціалістів, зокрема, під час роботи.

Як працюють енергетики?

Олександр Харченко підкреслив, що ніде у світі не відновлюють енергетику настільки швидко. Те саме стосується опалення та генерації. Водночас атаки відбуваються кожні 7 – 10 днів, а з грудня у Києві не було жодного дня без обстрілів. Йдуть і балістичні ракети, і дрони, які сфокусовано атакують критичну інфраструктуру.

Уражень дуже багато. Це стосується Київщини, Одещини, Дніпра, Кривого Рогу. Здебільшого пошкодження не є критичними, але "тисячу порізів" фізично складно відновлювати.

Ми реально почали втрачати людей. Через втому, через хвороби. Під час робіт це теж трапляється. Буває, що люди працюють по 2 – 3 зміни на добу. Потім 5 – 6 годин сну. І знову на роботу. Це реально виснажує,

– пояснив експерт з енергетики.

За його словами, інтенсивність атак по конкретних регіонах, на жаль, застала українську енергетику дещо зненацька. Було спокійне проходження зими 2024 – 2025, літо також. Україна успішно протистояла тодішнім атакам.

Після цього вони придумали тактику атак по конкретних регіонах. Це короткотерміново принесло нам суттєві проблеми. Але впораємося з цим. Зараз значно покращилася координація. Бригади переміщуються з регіону в регіон. На Київщині працюють львів'яни, одесити. Кривий Ріг до опалювального сезону готували фактично з усієї України,

– сказав Харченко.

Загалом людей вистачає, якщо встигати оперативно переміщувати їх в регіони, які під атакою. Кожен регіон потребує підсилення. Він не встоїть, якщо не допомагати додатковими аварійними бригадами. Коли ж вони приїжджають, то ситуація змінюється на краще.

