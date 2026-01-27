Люди гинуть від перевтоми, – експерт вразив деталями про роботу енергетиків
- Українські енергетики працюють під постійними атаками, що призводить до втрати спеціалістів.
- Інтенсивність атак змусила покращити координацію, переміщуючи бригади з регіону в регіон для підтримки та відновлення енергетичної інфраструктури.
Ситуація в енергосистемі України вкрай складна. Постійно тривають ремонти. Однак інтенсивність атак ворога величезна.
Українські енергетики працюють надзвичайно швидко. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зауважив 24 Каналу, що зараз Україна втрачає багато спеціалістів, зокрема, під час роботи.
До теми "Сирість, руки в холоді і трясуться": Міненерго показало роботу енергетиків після атак
Як працюють енергетики?
Олександр Харченко підкреслив, що ніде у світі не відновлюють енергетику настільки швидко. Те саме стосується опалення та генерації. Водночас атаки відбуваються кожні 7 – 10 днів, а з грудня у Києві не було жодного дня без обстрілів. Йдуть і балістичні ракети, і дрони, які сфокусовано атакують критичну інфраструктуру.
Уражень дуже багато. Це стосується Київщини, Одещини, Дніпра, Кривого Рогу. Здебільшого пошкодження не є критичними, але "тисячу порізів" фізично складно відновлювати.
Ми реально почали втрачати людей. Через втому, через хвороби. Під час робіт це теж трапляється. Буває, що люди працюють по 2 – 3 зміни на добу. Потім 5 – 6 годин сну. І знову на роботу. Це реально виснажує,
– пояснив експерт з енергетики.
За його словами, інтенсивність атак по конкретних регіонах, на жаль, застала українську енергетику дещо зненацька. Було спокійне проходження зими 2024 – 2025, літо також. Україна успішно протистояла тодішнім атакам.
Після цього вони придумали тактику атак по конкретних регіонах. Це короткотерміново принесло нам суттєві проблеми. Але впораємося з цим. Зараз значно покращилася координація. Бригади переміщуються з регіону в регіон. На Київщині працюють львів'яни, одесити. Кривий Ріг до опалювального сезону готували фактично з усієї України,
– сказав Харченко.
Загалом людей вистачає, якщо встигати оперативно переміщувати їх в регіони, які під атакою. Кожен регіон потребує підсилення. Він не встоїть, якщо не допомагати додатковими аварійними бригадами. Коли ж вони приїжджають, то ситуація змінюється на краще.
Кого з енергетиків нещодавно втратила Україна?
У середу, 21 січня, загинув колишній керівник Укренерго Олексій Брехт. Трагедія сталась під час виконання професійних обов'язків – від ураження струмом на одній із підстанцій компанії.
Зараз ексголові Укренерго Олексію Брехту просять надати звання Героя України на сайті петицій до президента. У відповідній петиції мовиться про те, що він загинув, виконуючи завдання "на полі бою" за світло.
На одному з енергетичних об'єктів Києва 25 січня загинув рятувальник-верхолаз ДСНС Олександр Питайчук. Під час аварійно-відновлювальних робіт він зірвався з висоти 20 метрів. Внаслідок падіння він зазнав смертельних травм.