Люди гибнут от переутомления, – эксперт поразил деталями о работе энергетиков

Ситуация в энергосистеме Украины крайне сложная. Постоянно продолжаются ремонты. Однако интенсивность атак врага огромная.

Украинские энергетики работают чрезвычайно быстро. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил 24 Каналу, что сейчас Украина теряет много специалистов, в частности, во время работы.

Как работают энергетики?

Александр Харченко подчеркнул, что нигде в мире не восстанавливают энергетику настолько быстро. То же касается отопления и генерации. В то же время атаки происходят каждые 7 – 10 дней, а с декабря в Киеве не было ни одного дня без обстрелов. Идут и баллистические ракеты, и дроны, которые сфокусировано атакуют критическую инфраструктуру.

Поражений очень много. Это касается Киевщины, Одесской области, Днепра, Кривого Рога. В основном повреждения не являются критическими, но "тысячу порезов" физически сложно восстанавливать.

Мы реально начали терять людей. Из-за усталости, из-за болезней. Во время работ это тоже случается. Бывает, что люди работают по 2 – 3 смены в сутки. Потом 5 – 6 часов сна. И снова на работу. Это реально истощает,

– объяснил эксперт по энергетике.

По его словам, интенсивность атак по конкретным регионам, к сожалению, застала украинскую энергетику несколько неожиданно. Было спокойное прохождение зимы 2024 – 2025, лето также. Украина успешно противостояла тогдашним атакам.

После этого они придумали тактику атак по конкретным регионам. Это краткосрочно принесло нам существенные проблемы. Но справимся с этим. Сейчас значительно улучшилась координация. Бригады перемещаются из региона в регион. На Киевщине работают львовяне, одесситы. Кривой Рог к отопительному сезону готовили фактически со всей Украины,

– сказал Харченко.

В общем людей хватает, если успевать оперативно перемещать их в регионы, которые под атакой. Каждый регион нуждается в усилении. Он не устоит, если не помогать дополнительными аварийными бригадами. Когда же они приезжают, то ситуация меняется к лучшему.

Кого из энергетиков недавно потеряла Украина?