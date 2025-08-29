Загалом станом на ранок 29 серпня Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 1 080 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Пакт Молотова – Ріббентропа та змова тиранів: чому Росія приречена повторювати помилки минулого

Втрати ворога на 29 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У ніч проти 28 серпня ГУР атакувало російський корабель "Буян-М" в Азовському морі. Пошкоджено РЛС та борт корабля. Корабель, який потенційно був готовий здійснити пуски "Калібрів", був змушений залишити бойове чергування.

"Буян-М" – малі ракетні кораблі, створені для внутрішніх, закритих морів, таких як Чорне, Азовське або Каспійське море. Вони мають порівняно невеликі розміри та водотоннажність. Ці бойові одиниці здатні пересуватися судноплавними річками, що дозволяє їм швидко змінювати місця дислокації. Детальніше про ці кораблі читайте у нашому матеріалі.