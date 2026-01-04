Мінус 900 вояк, танки та десятки іншої техніки: втрати ворога на 4 січня
- Станом на 4 січня російські війська втратили ще 900 солдатів, 2 танки та 12 артилерійських систем.
- Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення: 1 211 530 солдатів, 11 499 танків, 23 855 бронемашин, 35 756 артилерійських систем, 1 590 РСЗВ, та 99 860 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Росія продовжує зазнавати чималих втрат у війні, яку вона розв'язала проти України. Протягом минулої доби ворожі сили втратили 900 солдатів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також "Корабель ганьби": Росія остаточно втратила єдиний авіаносець "Адмірал Кузнецов" у 2025 році
Які втрати ворога на 4 січня?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 211 530 (+900) осіб,
- танків – 11 499 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 855 (+0);
- артилерійських систем – 35 756 (+12);
- РСЗВ – 1 590 (+0);
- засобів ППО – 1 268 (+1);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 99 860 (+278);
- крилатих ракет – 4 137 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 72 776 (+88);
- спеціальної техніки – 4 035 (+0).
Втрати ворога на 4 січня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Дивіться також Понад 400 тисяч ліквідованих росіян, знищені літаки та субмарина: які втрати Росії за 2025 рік
Втрати росіян: останні новини
Сили безпілотних систем днями завдали значних уражень російській армії. На Луганщині уражено базу зберігання пально-мастильних матеріалів ворога.
Крім цього, було уражено радіолокаційну станцію у тимчасово окупованому Криму, що забезпечувала спостереження повітряного простору.
Нагадаємо, що Сили оборони України у 2025 році провели низку успішних операцій, серед яких операція "Павутина", під час якої безпілотники знищили десятки російських бойових літаків на аеродромах в тилу ворога. Це не єдина унікальна операція, яка принесла втрати серед техніки для росіян.