Мінус 900 вояк, танки та десятки іншої техніки: втрати ворога на 4 січня

Крім цього, було уражено радіолокаційну станцію у тимчасово окупованому Криму, що забезпечувала спостереження повітряного простору.

Нагадаємо, що Сили оборони України у 2025 році провели низку успішних операцій, серед яких операція "Павутина", під час якої безпілотники знищили десятки російських бойових літаків на аеродромах в тилу ворога. Це не єдина унікальна операція, яка принесла втрати серед техніки для росіян.