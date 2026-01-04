Минус 900 вояк, танки и десятки другой техники: потери врага на 4 января

Кроме этого, была поражена радиолокационная станция во временно оккупированном Крыму, что обеспечивала наблюдение воздушного пространства.

Напомним, что Силы обороны Украины в 2025 году провели ряд успешных операций, среди которых операция "Паутина", во время которой беспилотники уничтожили десятки российских боевых самолетов на аэродромах в тылу врага. Это не единственная уникальная операция, которая принесла потери среди техники для россиян.