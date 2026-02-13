Новий пакет енергетичної допомоги від Китаю: Сибіга чесно сказав, як країна ставиться до війни

На полях Мюнхенської безпекової конференції проходить низка важливих дипломатичних зустрічей. Зокрема очільник МЗС України Андрій Сибіга провів перемовини з китайським колегою Ван Ї.

Після зустрічі Сибіга розповів про результати перемовин, а також сказав, яку позицію займає Китай щодо війни в Україні.

Як Сибіга висловився про ставлення Китаю до України?

За словами міністра, сторони під час перемовин зосередилися на шляхах розвитку взаємовигідної горгівлі та двосторонніх зв'язків на основі взаємної поваги до територіальної цілісності.

Андрій Сибіга також підтвердив зацікавленість України у контактах з Китаєм на найвищому рівні.

Ми обговорили мирні зусилля та важливу роль Китаю у сприянні припиненню війни,

– підкреслив український міністр закордонних справ.

До того ж він поінформував свого китайського колегу про поточний стан справ на фронті, а також про масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі країни та завдані ними збитки, зокрема підприємствам, що належать китайським компаніям.

Міністр висловив щиру подяку уряду Китаю за рішення надати Україні додатковий пакет гуманітарної допомоги в енергетичній сфері. Він підкреслив, що країна офіційно підтримує незалежність України.

Ми вважаємо, що Китай може відігравати важливу роль для наближення справедливого миру для України. Ми цінуємо, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України,

– заявив Сибіга в коментарі для Новини.Live.

Крім того, український міністр запросив главу МЗС КНР Ван Ї відвідати Україну з офіційним візитом і, у свою чергу, подякував за запрошення здійснити поїздку до Китаю.

Зверніть увагу! З 13 по 15 лютого в Мюнхені проходить Мюнхенська конференція з безпеки. У ній беруть участь близько 50 глав держав і урядів, понад 100 міністрів та ключові лідери світу. Основні теми – європейська безпека, роль США в ній, трансатлантичні відносини та війна в Україні. Про головні заяви з полів конференції читайте в матеріалі 24 Каналу.

Яку роль відіграє Китай у сучасній геополітиці?