Україна покращить свою ППО: Сирський повідомив про нові рішення
- Олександр Сирський повідомив про комплекс змін у системі ППО.
- Заплановано перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, а також нарощування чисельності дронів-перехоплювачів.
Олександр Сирський повідомив про комплекс змін у системі ППО. Наразі ефективність ППО складає близько 74%.
Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
Читайте також Україну атакували ракети та БпЛА, є багато влучань: як відпрацювала ППО 12 лютого
Як посилити ефективність систем ППО?
Сирський наголосив, що робота систем ППО залежить від багатьох чинників: своєчасного постачання зброї, використання нових технологій, вдалого підбору кадрів і рішень, уміння швидко реагувати на нові виклики та відмови від застарілих бюрократичних практик.
Ворог щодня застосовує від 100 до 200 дронів, також атакує ракетами та авіацією. В той час ефективність роботи ППО зараз сягає близько 74%. Збільшити цей відсоток можуть тільки військові інновації.
В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі,
– написав Сирський.
Він заявив, що зараз триває комплекс заходів, щоб покращити ППО:
- планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів;
- нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів;
- відбувається активна взаємодія з партнерами для вирішення проблеми дефіциту ракет до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації.
Що Володимир Зеленський каже про роботу ППО?
Володимир Зеленський різко висловився та закликав Повітряні сили ЗСУ діяти швидше, щоб краще захищати прикордонні області від ударів дронів, наголосивши, що Україна "не має часу чекати, поки окремі підрозділи повністю налагодять свою роботу".
Володимир Зеленський ще раніше висловлював незадоволення роботою Повітряних сил у деяких регіонах через недостатньо ефективне збиття дронів типу "Шахед".
Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв про перебудову команд ППО, щоб підвищити безпеку країни, а також зазначив, що найбільші проблеми з енергопостачанням зараз виникли на Харківщині, Полтавщині та в Сумській області.