Тактика змінилася: Гуменюк сказала, як росіяни намагаються завадити зерновому коридору

Україні вдалося забезпечити відновлення зернового коридору в Чорному морі, та навіть вийти майже на довоєнні показники. Росіянам досі неприємний цей факт, тому вони почали вишукувати моменти, як покращити тактику застосовування дронів на цьому напрямку.

Всі попередні атаки характеризувалися тим, що БпЛА заходити саме з акваторії Чорного моря. Було прямування до припортової та прибережної смуги. Про це 24 Каналу розповіла Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, наголосивши, що наразі пріоритет не змінився, змінилася тактика.

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Як ворог пробує перешкодити зерновому коридору

Речниця "ОК" Південь повідомила, що росіяни намагаються розробити інші маршрути, ускладнюють маневрування дронів, програмуючи їхній шлях. Також ворог прагне повернути тактичну авіацію для контролю акваторії Чорного моря – це для них небезпечно.

Оскільки наприкінці 2023 року росіяни втрати кілька "сушок" на Херсонському напрямку, біля острова Зміїний та мису Тарханкут, а вже на початку 2024 року на дно Азовського моря відправилися ДРЛС А-50 та командний пункт Іл-22.

Море для них не дуже сприятливе, але намагаються повертати тактичну авіацію в акваторію Чорного моря з пуском керованих або протирадіолокаційних ракет Х-59, Х-31П. Тому загроза залишається, але Сили оборони дійсно наважилися кинути потужний виклик агресору і прагнуть забезпечити навігацію хоча б в Одеській області,

– наголосила Наталія Гуменюк.

Росіяни розуміють загрозу, тому не наважуються відправляти свої кораблі навіть на перехоплення або висадку оглядових груп, а також бояться далеко запускати тактичну авіацію. Проте варто усвідомлювати, що ворог не зупиниться в пошуку ефективної тактики.

Україна відновила зерновий коридор

За словами Володимира Зеленського, станом на 5 січня від початку роботи зернового коридору через нього вже проведено понад 14 мільйонів тонн вантажів. За цей час у порти України зайшли 469 нових суден. Таку пропускну спроможність коридору фактично забезпечили ВМС, ПС ЗСУ та СБУ, які методично знищували та підбивали російські кораблі.

Британська розвідка пояснила, що Україна відновила судноплавство й тим самим експорт зерна, бо не дозволила російському Чорноморському флоту діяти у західній частині Чорного моря, де він перебуває під загрозою з боку українських ракет та безпілотних надводних кораблів.

До повномасштабної війни основним маршрутом поставок зерна на експорт були термінали Чорного моря. У середньому щомісяця Україна експортувала 7,5 – 8 мільйонів тонн зерна. Зараз наша держава перейшла цей рубіж, і це означає, що потужності майже відновлені. Хоча зараз не працюють миколаївські та херсонські термінали, але їхнє відновлення ще попереду.

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко зазначив, що Україна для захисту морського експортного коридору встановила на чорноморських берегах, яке вражає ворожі цілі, що шкодять перевезенню зерна.