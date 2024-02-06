Тактика изменилась: Гуменюк сказала, как россияне пытаются помешать зерновому коридору

Украине удалось обеспечить восстановление зернового коридора в Черном море, и даже выйти почти на довоенные показатели. Россиянам до сих пор неприятен этот факт, поэтому они начали искать моменты, как улучшить тактику применения дронов на этом направлении.

Все предыдущие атаки характеризовались тем, что БПЛА заходили именно через акваторию Черного моря. Было направление к припортовой и прибрежной полосе. Об этом 24 Каналу рассказала Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, подчеркнув, что сейчас приоритет не изменился, изменилась тактика.

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Как враг пытается помешать зерновому коридору

Пресс-секретарь "ОК" Юг сообщила, что россияне пытаются разработать другие маршруты, затрудняют маневрирование дронов, программируя их путь. Также враг стремится вернуть тактическую авиацию для контроля акватории Черного моря – это для них опасно.

Поскольку в конце 2023 года россияне потеряли несколько "сушек" на Херсонском направлении, возле острова Змеиный и мыса Тарханкут, а уже в начале 2024 года на дно Азовского моря отправились ДРЛС А-50 и командный пункт Ил-22.

Море для них не очень благоприятное, но пытаются возвращать тактическую авиацию в акваторию Черного моря с пуском управляемых или противорадиолокационных ракет Х-59, Х-31П. Поэтому угроза остается, но Силы обороны действительно решились бросить мощный вызов агрессору и стремятся обеспечить навигацию хотя бы в Одесской области,

– отметила Наталья Гуменюк.

Россияне понимают угрозу, поэтому не решаются отправлять свои корабли даже на перехват или высадку обзорных групп, а также боятся далеко запускать тактическую авиацию. Однако стоит осознавать, что враг не остановится в поиске эффективной тактики.

Украина возобновила зерновой коридор

По словам Владимира Зеленского, по состоянию на 5 января с начала работы зернового коридора через него уже проведено более 14 миллионов тонн грузов. За это время в порты Украины зашли 469 новых судов. Такую пропускную способность коридора фактически обеспечили ВМС, ВС ВСУ и СБУ, которые методично уничтожали и подбивали российские корабли.

Британская разведка объяснила, что Украина возобновила судоходство и тем самым экспорт зерна, потому что не позволила российскому Черноморскому флоту действовать в западной части Черного моря, где он находится под угрозой со стороны украинских ракет и беспилотных надводных кораблей.

До полномасштабной войны основным маршрутом поставок зерна на экспорт были терминалы Черного моря. В среднем ежемесячно Украина экспортировала 7,5 – 8 миллионов тонн зерна. Сейчас наше государство перешло этот рубеж, и это означает, что мощности почти восстановлены. Хотя сейчас не работают николаевские и херсонские терминалы, но их восстановление еще впереди.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко отметил, что Украина для защиты морского экспортного коридора установила на черноморских берегах, которое поражает вражеские цели, вредящие перевозке зерна.