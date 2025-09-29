Активні атаки та штурми росіян, намагання ворога просунутися вперед: карта фронту 29 вересня
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень, зокрема на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському та інших напрямках.
- На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, а на Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 136 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони на кількох важливих напрямках.
Яка ситуація на фронті?
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося 7 боєзіткнень. Ворожа армія завдала 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 19 керованих авіаційних бомб, здійснила 179 обстрілів, зокрема 8 – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 5 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Кам’янки.
На Куп'янському напрямку вчора відбулося 3 боєзіткнення. Сили оборони зупинили штурмові дії противника поблизу Куп'янська та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 5 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Торське, Дерилове, Шандриголове та в напрямку населеного пункту Ставки.
На Сіверському напрямку українські захисники зупинили 8 наступальних дій загарбників у районах Федорівки, Григорівки, Серебрянки та у бік Ямполя й Дронівки.
На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 2 боєзіткнення – загарбницькі війська намагалися просуватися у бік Предтечиного та Міньківки.
На Торецькому напрямку армія Кремля здійснила 12 атак у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки, Олександро-Калинового, Іванопілля та Русиного Яру.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Горіхове, Філія та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану.
На Новопавлівському напрямку ворожа армія вчора здійснила 21 атаку поблизу населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 2 спроби росіян просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.
На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Придніпровському напрямку противник 2 рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.
Протягом 27 вересня на фронті сталося 173 боєзіткнення. Найбільше атак відбулося на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.
За даними аналітиків ISW, нещодавно окупанти мали часткові успіхи на Сіверському, Новопавлівському й Покровському напрямках, а також у районі Добропілля.
Зазначимо, що начальник розвідки 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла з позивним "Хром" розповідав в ефірі 24 Каналу, що на Покровському напрямку до кінця вересня окупанти планували вийти на рубіж Барвінкове – Бражківка, обходячи Добропілля з півночі. Натомість зараз ці підрозділи зазнають значних втрат і не досягли поставлених рубежів.