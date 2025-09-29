За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 136 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции Сил обороны на нескольких важных направлениях.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 7 боестолкновений. Вражеская армия нанесла 10 авиационных ударов, сбросив при этом 19 управляемых авиационных бомб, осуществила 179 обстрелов, в том числе 8 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении россияне 5 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и Каменки.

На Куп'янском направлении вчера произошло 3 боестолкновения. Силы обороны остановили штурмовые действия противника вблизи Купянска и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 5 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Торское, Дерилово, Шандриголове и в направлении населенного пункта Ставки.

На Северском направлении украинские защитники остановили 8 наступательных действий захватчиков в районах Федоровки, Григорьевки, Серебрянки и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 2 боестолкновения – захватнические войска пытались продвигаться в сторону Предтечино и Миньковки.

На Торецком направлении армия Кремля осуществила 12 атак в районах Щербиновки, Степановки, Плещеевки, Полтавки, Александро-Калинового, Иванополье и Русиного Яра.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 53 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Никаноровка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоэкономическое, Ореховое, Филиал и в направлении Мирнограда, Родинского, Балагана.

На Новопавловском направлении вражеская армия вчера осуществила 21 атаку вблизи населенных пунктов Терновое, Поддубное, Малиевка, Новогригорьевка, Новониколаевка, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 2 попытки россиян продвинуться вперед вблизи населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник 2 раза атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

