Чи реально пошкодити реактори на ЗАЕС: експерт з ядерної енергетики оцінив загрози

Останніми днями напруга довкола Запорізької АЕС стрімко наростає через можливий теракт російських окупантів на станції. Водночас те, якими можуть бути наслідки у випадку її підриву, залежить від певних умов.

Про це 24 Каналу розповів експерт Державного наукового центру з ядерної та радіаційної безпеки Дмитро Гуменюк. Він запевнив, що наслідки можливого підриву ЗАЕС однозначно не будуть такими, як внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Як захищені реактори на ЗАЕС

Гуменюк зазначив, що під час будівництва реакторів не враховувалося те, що станцію можуть обстрілювати. Вони розраховувалися більше на стримування зовнішніх впливів техногенного або природного характерів – землетрусів, повеней.

За його словами, реактори перебувають у бетонній захисній оболонці, яка безпосередньо є їхнім додатковим захистом. Якщо ж замінований сам реактор, то його можна пошкодити.

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Експерт з ядерної енергетики пояснив, що ядерний реактор являє собою велику ємність близько 4 метрів діаметром, яка виконана зі сталі товщиною близько 20 сантиметрів.

Я думаю, що вибух може це пошкодити,

– сказав Гуменюк.

З іншого боку, зауважив він, у випадку пошкодження обладнання реактора, якщо аварія буде пов'язана із втратою охолодження ядерного палива – воно почне розігріватися й може розплавитися. Внаслідок цього виходитимуть радіоактивні продукти поділу.

Якими можуть бути наслідки підриву ЗАЕС

Він зауважив, що у випадку такої аварії захисні оболонки, всередині яких розташований реактор, обмежуватимуть розповсюдження радіації в навколишнє середовище. Якщо вони не будуть пошкоджені, то наслідки аварії обмежуватимуться майданчиком.

Якщо ж, за його словами, буде пошкоджена гермооболонка, то потрібно враховувати, в якому стані перебувають реактори. Враховуючи їхній поточний стан – це також не будуть сотні кілометрів ураження.

Буде доволі невелика область зараження, і це не потребуватиме евакуації всієї Запорізької чи інших областей,

– сказав експерт з ядерної енергетики.

Він додав, що, беручи до уваги те, що енергоблоки перебувають від 9 місяців до 1,5 року в зупиненому стані, вони є доволі холодними. Тому у випадку аварії не потрібно буде евакуювати людей з усього Запоріжжя та інших областей.

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З чим можна порівняти можливий теракт на ЗАЕС

Він зазначив, що, якщо порівнювати з іншими аваріями, то однозначно наслідки не будуть співставними з Чорнобильською катастрофою, тому що різні реактори та ступені захисту, а також різні стани, в яких усе відбувалося.

Теоретично, за словами експерта з ядерної енергетики, сценарій буде близький до аварії на Фукусімі. Але наслідки все ж будуть меншими.

Тому що енергоблоки на Фукусімі на час землетрусу працювали на потужність, після цього тільки зупинилися,

– зауважив Гуменюк.

Він додав, що у запорізьких енергоблоків зовсім інший вміст радіонуклідів у ядерному паливі. Наприклад, там немає йоду-131 та майже немає інших йодів. Натомість залишилися стронцій, рутеній та інші, які є небезпечними радіонуклідами, але їхня кількість менша, ніж тоді, якби блоки працювали на потужності.

Тому, резюмував він, з огляду на те, що є захисна оболонка, все буде локалізовуватися на доволі невеликих територіях. Але передусім усе залежатиме від напрямку вітру, погодних умов, а також стану енергоблоку на майданчику.

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