Реально ли повредить реакторы на ЗАЭС: эксперт по ядерной энергетике оценил угрозы

В последние дни напряжение вокруг Запорожской АЭС стремительно нарастает из-за возможного теракта российских окупантов на станции. В то же время, какими могут быть последствия в случае ее подрыва, зависит от определенных условий.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Государственного научного центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк. Он заверил, что последствия возможного подрыва ЗАЭС однозначно не будут такими, как в результате Чернобыльской катастрофы.

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Как защищены реакторы на ЗАЭС

Гуменюк отметил, что во время строительства реакторов не учитывалось, что станцию могут обстреливать. Они рассчитывались больше на сдерживание внешних воздействий техногенного или природного характера – землетрясений, наводнений.

По его словам, реакторы находятся в бетонной защитной оболочке, непосредственно являющейся их дополнительной защитой. Если же заминирован сам реактор, его можно повредить.

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Эксперт по ядерной энергетике пояснил, что ядерный реактор представляет собой большую емкость около 4 метров диаметром, выполненную из стали толщиной около 20 сантиметров.

Я думаю, что взрыв может это повредить,

– сказал Гуменюк.

С другой стороны, отметил он, в случае повреждения оборудования реактора, если авария будет связана с потерей охлаждения ядерного топлива – оно начнет разогреваться и расплавиться. В результате будут выходить радиоактивные продукты разделения.

Какими могут быть последствия взрыва ЗАЭС

Он отметил, что в случае такой аварии защитные оболочки, внутри которых расположен реактор, будут ограничивать распространение радиации в окружающую среду. Если они не будут повреждены, последствия аварии будут ограничиваться площадкой.

Если же, по его словам, будет повреждена гермооболочка, то следует учитывать, в каком состоянии находятся реакторы. Учитывая их текущее состояние – это тоже не будут сотни километров поражения.

Будет достаточно небольшая область заражения, и это не потребует эвакуации всей Запорожской или других областей,

– сказал эксперт по ядерной энергетике.

Он добавил, что, принимая во внимание то, что энергоблоки находятся от 9 месяцев до 1,5 года в остановленном состоянии, они достаточно холодны. Поэтому в случае аварии не нужно будет эвакуировать людей из всего Запорожья и других областей.

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С чем можно сравнить возможный теракт на ЗАЭС

Он отметил, что, если сравнивать с другими авариями, то однозначно последствия не будут сопоставимыми с Чернобыльской катастрофой, так как разные реакторы и степени защиты, а также разные состояния, в которых все происходило.

Теоретически, по словам эксперта по ядерной энергетике, сценарий будет близок к аварии на Фукусиме. Но последствия все же будут меньше.

Потому что энергоблоки на Фукусиме на время землетрясения работали на мощность, после этого только остановились,

– заметил Гуменюк.

Он добавил, что у запорожских энергоблоков совсем другое содержание радионуклидов в ядерном топливе. К примеру, там нет йода-131 и почти нет других йодов. Однако, остались стронций, рутений и другие, которые являются опасными радионуклидами, но их количество меньше, чем если бы блоки работали на мощности.

Поэтому, резюмировал он, учитывая, что есть защитная оболочка, все будет локализоваться на довольно небольших территориях. Но, прежде всего, все будет зависеть от направления ветра, погодных условий, а также состояния энергоблока на площадке.

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