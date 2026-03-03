Є 2 небезпеки для України: політолог спрогнозував події, якщо війна в Ірані затягнеться

Ситуація на Близькому Сході має 2 потенційні ризики для України. Перший полягає у тому, що у разі затяжної війни буде виснаження запасів ППО, ракет до них, зокрема, до ЗРК Patriot.

Другий виклик – стрибок цін на нафту. Політолог Володимир Фесенко озвучив 24 Каналу думку, що усі інші фактори не є критичними для України.

Які ризики для України?

Володимир Фесенко зазначив, що зараз усе залежить від того, наскільки затягнеться війна на Близькому Сході. Якщо надовго і будуть більші масштаби, то негативу для України буде набагато більше. Тому ключове – це тривалість цієї операції.

Головний ризик зараз – якщо війна затягнеться, особливо інтенсивна в повітрі, яка виснажує запаси систем ППО, перехоплювачів ракет для ППО, зокрема, по системах Patriot. Це буде виклик для нас. Якщо буде виснаження запасів цих ракет, це вплине на їхнє постачання для України,

– підкреслив він.

Другий ризик – стрибок цін на нафту. Це вже певною мірою відбувається, але поки що у помірних темпах. Зараз ціна становить до 80 доларів за барель. Вона зросла приблизно на 13%. Це ще не критично.

Ризик є, якщо ціна і далі зростатиме. Особливо якщо Іран перекриє Ормузьку протоку, і ціна буде 100 доларів за барель і вище. Це додаткові прибутки для Росії. Російська нафта, її продаж за кордон – це головне джерело фінансування війни. Росіяни від цього виграють,

– пояснив політолог.

Крім того, це буде створювати економічні проблеми для Європи, США, Китаю. Тому Штати намагатимуться не затягувати цю військову операцію. Це не в інтересах Дональда Трампа. Водночас Пекін буде стримувати Іран від того, щоб він повністю не перекрив нафтову торгівлю з Перської затоки.

Хоча якщо керівники іранського режиму будуть вважати, що їм нема що втрачати, вони можуть робити дуже погані речі. Зокрема, для глобального нафтового ринку. Однак якщо війна не занадто затягнеться, а буде тривати тиждень, два, три, то це не критично. Ціна на нафту через певний час відновиться,

– припустив Фесенко.

За його словами, Іран хоче руйнувати інфраструктуру переробки, постачання нафти, яка є в регіоні. Це ще одна небезпека для світової економіки. Все інше не критично.

Чи буде вплив на постачання ракет до ППО?

Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко припустив 24 Каналу, що Іран зараз не є найбільшим донором технологій для Росії. Тому не варто вважати, що військовий конфлікт на Близькому Сході може допомогти Україні через зменшення постачання озброєння росіянам від Тегерану.

Водночас є потенційний ризик, що ускладняться постачання ракет до ЗРК Patriot, загалом до систем ППО з боку США. Однак Президент України Володимир Зеленський заявляв, що немає сигналів, що конфлікт на Близькому Сході вплине на поставки зброї для України.

Я підтримую позицію президента. Тому що у Штатах дійсно багато цих ракет-перехоплювачів. На складах вони розраховані не тільки для США, а й відповідно для партнерів, зокрема, країн Перської затоки,

– зауважив Буряченко.

На його думку, тут не має бути проблем. Найімовірніше, мовиться не про те, що у Штатів малий запас ракет для перехоплювачів іранських ракет. Можливо, США не розраховували на подібну інтенсивність і агресивну відповідь з боку Ірану.

Чи може це вплинути на нас? На мою думку, ні. Єдине, чому американське озброєння у межах системи PURL, насамперед ракет до Patriot, може десь призупинитися з боку США – це насамперед політичне рішення самих американців. На це ніяк не впливає ситуація на Близькому Сході,

– додав президент Міжнародного інституту безпекових досліджень.

