Яка політична гра йде у США: Клімкін розібрав позицію республіканців

У США триває протистояння республіканців. Зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон не буде розглядати законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню без вирішення внутрішнього міграційного питання.

Цікаво, що Джонсон розуміє, яку загрозу несе Росія і чому важлива підтримки України, відзначив у розмові з 24 Каналом дипломат, міністр закордонних справ України (2014 – 2019) Павло Клімкін. Але питання – чи вважає він цю загрозу головною.

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Політика Джонсона

Майк Джонсон – республіканець. Він підтримує Дональда Трампа і йому важливо, як саме просувається його виборча кампанія. А майбутні президентські вибори, які мають пройти у листопаді цього року у США, це ще й про питання, хто контролюватиме Конгрес і Сенат.

"Це в якомусь сенсі монополізація влади. Тому коли Майк Джонсон каже, що його не змусять, як політик-республіканець він має рацію. Він хоче винесення на голосування, а це від нього залежить, або за якісь зміни до цього законопроєкту отримати зиски для республіканців. Не обов'язково тільки для Трампа", – зазначив Клімкін.

Тому він грає у цю політичну гру. Для нас же постає під загрозою двопартійний консенсус підтримки.

Як, власне, розвивалося висунення кандидатів від республіканців? 80% підтримувало ктих, хто за ізоляцію США. Це Трамп, Десантіс. І не тому, що вони люблять Росію або не люблять нас. Ні, вони просто дивляться на Китай і кажуть: китайці ж не перевантажують себе за кордоном, а чого ми маємо? Дуже багато республіканців бачать Китай, як загрозу номер один, а Росію – як загрозу два з половиною. І це потрібно змінити,

– пояснив дипломат.

У короткий термін змінити це не вдасться. На думку Клімкіна, потрібно говорити з американцями, які підтримують республіканську партію, і робити це саме аргументами, а не емоціями.

"Нам зараз дуже потрібно, щоб ми пішли, як кажуть, "в люди" і пояснили цим людям на пальцях, що ми захищаємось не тільки від Росії, і не тільки Європу захищаємо, яка багатьом республіканцям майже байдужа. А захищаємо християнські цінності, які для них зовсім не байдужі, захищаємо від підсилення Китаю", – навів аргументи він.

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