Какая политическая игра идет в США: Климкин разобрал позицию республиканцев

В США продолжается противостояние республиканцев. В частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон не будет рассматривать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню без решения внутреннего миграционного вопроса.

Интересно, что Джонсон понимает, какую угрозу несет Россия и почему важна поддержка Украины, отметил в разговоре с 24 Каналом дипломат, министр иностранных дел Украины (2014 – 2019) Павел Климкин. Но вопрос – считает ли он эту угрозу главной.

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Политика Джонсона

Майк Джонсон – республиканец. Он поддерживает Дональда Трампа и ему важно, как продвигается его избирательная кампания. А предстоящие президентские выборы, которые должны пройти в ноябре этого года в США, это еще и о вопросе, кто будет контролировать Конгресс и Сенат.

"Это в каком-то смысле монополизация власти. Поэтому когда Майк Джонсон говорит, что его не заставят, как политик-республиканец он прав. Он хочет вынесения на голосование, а это от него зависит, или за какие-то изменения к этому законопроекту получить выгоду для республиканцев. Не обязательно только для Трампа", – отметил Климкин.

Поэтому он играет в эту политическую игру. Для нас же оказывается под угрозой двухпартийный консенсус поддержки.

Как, собственно, развивалось выдвижение кандидатов от республиканцев? 80% поддерживало тех, кто за изоляцию США. Это Трамп, Десантис. И не потому, что они любят Россию или не любят нас. Нет, они просто смотрят на Китай и говорят: китайцы же не перегружают себя за границей, а чего мы должны? Очень многие республиканцы видят Китай, как угрозу номер один, а Россию – как угрозу два с половиной. И это нужно изменить,

– объяснил дипломат.

В короткий срок изменить это не удастся. По мнению Климкина, нужно говорить с американцами, которые поддерживают республиканскую партию, и делать это именно аргументами, а не эмоциями.

"Нам сейчас очень нужно, чтобы мы пошли, как говорят, "в люди" и объяснили этим людям на пальцах, что мы защищаемся не только от России, и не только Европу защищаем, которая многим республиканцам почти безразлична. А защищаем христианские ценности, которые для них совсем не безразличны, защищаем от усиления Китая", – привел аргументы он.

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