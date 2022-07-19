Є питання щодо продовження розслідування злочинів Росії, – Железняк про звільнення Венедіктової

Верховна Рада сьогодні звільнила Ірину Вередіктову з посади генеральної прокурорки України. Пані Венедіктова була присутня на зібранні профільного комітету, Іван Баканов на зустрічі присутнім не був.

Про це 24 каналу розповів народний депутат із "Голосу" Ярослав Железняк. Він також зазначив, що ці гучні відсторонення, які стались сьогодні, не здивували. Ще вчора було зареєстроване подання про звільнення пана Баканова від президента України.

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"А сьогодні вранці ми отримали пропозицію про звільнення пані Венедіктової. Ці питання були винесені на голосування та підтримані у залі Верховної Ради – 264 голоси", – розповів Железняк.

Ми з колегами не голосували, адже щодо звільнення Баканова – не було сенсу цього робити, адже він не був присутнім, ані на комітетах, ані у залі. Звільнити людину без її присутності, не отримавши бажані відповіді – без змісту. Тому "Голос" та деякі інші фракції не голосували,

– зазначив Ярослав Железняк.

"Стосовно Венедіктової, то було простіше, адже вона прийшла на зібрання комітету. Там не було гучних звинувачень чи заяв, стало зрозуміло, що вона не буде проти будь-якого прийнятого рішення", – зазначив народний депутат.

За словами Ярослава Железняка, депутати "Голосу" не голосували за призначення Ірини Венедіктової на посаду генпрокурора, то ж і не голосували за звільнення.

Важливим є те, що буде у майбутньому із тими розслідуваннями, яке ми розпочали із нашими міжнародними партнерами щодо злочинів росії,

– застерігає народний обранець.

Ірину Венедіктову відсторонили з посади генпрокурорки України – деталі

Ірина Венедіктова стала генпрокуроркою у середині березня 2019 року. Проте ввечері 17 липня з'явилася інформація, що Зеленський відсторонив генпрокурорку Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова з посад.

Президент пояснив відсторонення провідних правоохоронців великою кількістю зрадників і колаборантів у їхніх органах. Виконувачем обов'язки генпрокурора вирішили призначити Олексія Симоненка. Щодо персони останнього є чимало питань та зауважень, оскільки він причетний до Олега Татарова, який розповідав, що протестувальники на Майдані "стріляли один одному в спину".

Венедіктова 18 липня вперше публічно відреагувала на рішення президента про її відсторонення. Вона зауважила, що прокоментує ситуацію з її усуненням більш вичерпно, коли "настане час".

19 липня Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про надання згоди на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора. Цього ж дня депутати проголосували за відповідне рішення, тож її офіційно звільнили з ОГУ.