Є загроза і поодиноких ракетних ударів, і масованої атаки, – в ОК "Південь" назвали ознаки
Росія продовжує зберігати в Чорному морі своє корабельне угруповання майже у тому ж складі, що було раніше. Щоправда, наші військові помітили деяку ротацію.
Це пов'язано зі штормом. Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла про це в ефірі телемарафону 20 січня.
Зауважте Ракетоносії напоготові, – Гуменюк про підготовку Росією наступної атаки
Що відомо про активність ворогів у Чорному морі
За словами начальниці пресцентру, корабельне угруповання ворога залишає на бойовому чергування всі 6 ракетоносіїв. Серед яких – два підводних.
І це говорить про те, що загальний залп може сягати 40 ракет типу "Калібр". Це досить потужна готовність. Можна говорити про небезпеку як поодиноких ракетних ударів, так і підготовку до масованого ракетного удару,
– заявила Гуменюк.
За її словами, певна активність авіації російських загарбників також спостерігається. І хоч вороги заявляли про навчання, але навчально-тренувальний політ може запросто перетворитись на напад.
Тому Наталія Гуменюк вкотре закликала людей реагувати на повідомлення про повітряну небезпеку.
Які дії ворогів у морі помітні
Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України розповіла, що у росіян після досвідом з "Москвою" є так звана ракетобезпечна зона.
"Вони усвідомлюють, що є зони ураження нашою зброєю. І туди ані руш. Тому вони тримаються за мисом Тарханкут в напрямку Новоросійська", – пояснила Гуменюк.
Роблять все, щоб за нинішньої погоди зайти в пункти базування, але не наближаються на відстань, з якої їх можуть вразити ЗСУ. За словами керівниці пресцентру, на жаль, у них є перевага: "Навіть, перебуваючи в так званій безпековій для себе зоні, вони (вороги – 24 Канал) здатні наносити ураження по всій території України тими "Калібрами", якими споряджені".
Однак Наталія Гуменюк пояснила, що у морі також є два десантні кораблі. Проте з нашого боку узбережжя Чорного моря готове дати відсіч ворогу та не допустити висадки десанту з моря.
Що відбувається у морі
- 19 січня Наталія Гуменюк заявила, що попри шторм є небезпека ракетних ударів. Адже вороже корабельне угрупування налічує 11 одиниць техніки, 6 з яких – ракетоносії. Сумарно ракет тоді також могло бути 40 одиниць.
- Перед цим 18 січня у морі перебували 16 російських кораблів, 6 з яких – ракетоносії з сумарним залпом до 44 ракет. Тоді Наталія Гуменюк також закликала не ігнорувати повітряну тривогу.
- 17 січня речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що скільки б кораблів не було на чергуванні, Росія однаково їх усіх не використовуватиме на повну потужність. Щодо запусків з Середземного моря, то Ігнат сумнівається, що Кремль ризикне запустити ракети через країни НАТО.