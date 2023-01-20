Есть угроза и единичных ракетных ударов, и массированной атаки, – в ОК "Юг" назвали признаки

Россия продолжает сохранять в Черном море свою корабельную группировку почти в том же составе, что и до сих пор. Правда, наши военные заметили некоторую ротацию.

Это связано со штормом. Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала об этом эфире телемарафона 20 января.

Заметьте Ракетоносители готовы, – Гуменюк о подготовке Россией следующей атаки

Что известно об активности врагов в Черном море

По словам начальницы пресс-центра, корабельная группировка врага оставляет на боевом дежурстве все 6 ракетоносителей. Среди которых – два подводных.

И это говорит о том, что общий залп может достигать 40 ракет типа "Калибр". Это достаточно мощная готовность. Можно говорить об опасности как единичных ракетных ударов, так и подготовке к массированному ракетному удару.

– заявила Гуменюк.

По ее словам, определенная активность авиации российских захватчиков тоже наблюдается. И хотя враги заявляли об учебе, но учебно-тренировочный полет может запросто превратиться в нападение.

Поэтому Наталья Гуменюк в очередной раз призвала людей реагировать на сообщения о воздушной опасности.

Какие действия врагов в море заметны

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала, что у россиян после опыта с "Москвой" есть так называемая ракетобезопасная зона.

Они осознают, что есть зоны поражения нашим оружием. И туда анируш. Поэтому они держатся за мысом Тарханкут в направлении Новороссийска,

– пояснила Гуменюк.

Враги делают все, чтобы в нынешнюю погоду зайти в пункты базирования, но не приближаются к расстоянию, с которого их могут поразить ВСУ.

По словам руководителя пресс-центра, к сожалению, у них есть преимущество: "Даже, находясь в так называемой зоне безопасности, они (враги – 24 Канал) способны наносить поражение по всей территории Украины теми "Калибрами", которыми снаряжены".

Однако Наталья Гуменюк объяснила, что в море также есть два десантных корабля. Однако с нашей стороны побережье Черного моря готово дать отпор врагу и не допустить высадки десанта из моря.

Что происходит в море