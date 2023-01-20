Есть угроза и единичных ракетных ударов, и массированной атаки, – в ОК "Юг" назвали признаки
Россия продолжает сохранять в Черном море свою корабельную группировку почти в том же составе, что и до сих пор. Правда, наши военные заметили некоторую ротацию.
Это связано со штормом. Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала об этом эфире телемарафона 20 января.
Заметьте Ракетоносители готовы, – Гуменюк о подготовке Россией следующей атаки
Что известно об активности врагов в Черном море
По словам начальницы пресс-центра, корабельная группировка врага оставляет на боевом дежурстве все 6 ракетоносителей. Среди которых – два подводных.
И это говорит о том, что общий залп может достигать 40 ракет типа "Калибр". Это достаточно мощная готовность. Можно говорить об опасности как единичных ракетных ударов, так и подготовке к массированному ракетному удару.
– заявила Гуменюк.
По ее словам, определенная активность авиации российских захватчиков тоже наблюдается. И хотя враги заявляли об учебе, но учебно-тренировочный полет может запросто превратиться в нападение.
Поэтому Наталья Гуменюк в очередной раз призвала людей реагировать на сообщения о воздушной опасности.
Какие действия врагов в море заметны
Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала, что у россиян после опыта с "Москвой" есть так называемая ракетобезопасная зона.
Они осознают, что есть зоны поражения нашим оружием. И туда анируш. Поэтому они держатся за мысом Тарханкут в направлении Новороссийска,
– пояснила Гуменюк.
Враги делают все, чтобы в нынешнюю погоду зайти в пункты базирования, но не приближаются к расстоянию, с которого их могут поразить ВСУ.
По словам руководителя пресс-центра, к сожалению, у них есть преимущество: "Даже, находясь в так называемой зоне безопасности, они (враги – 24 Канал) способны наносить поражение по всей территории Украины теми "Калибрами", которыми снаряжены".
Однако Наталья Гуменюк объяснила, что в море также есть два десантных корабля. Однако с нашей стороны побережье Черного моря готово дать отпор врагу и не допустить высадки десанта из моря.
Что происходит в море
- 19 января Наталья Гуменюк заявила, что, несмотря на шторм, есть опасность ракетных ударов. Ведь вражеская корабельная группировка насчитывает 11 единиц техники, 6 из которых – ракетоносители. Суммарно ракет тогда тоже могло быть 40 единиц.
- Перед этим 18 января в море находились 16 российских кораблей, 6 из которых – ракетоносители с суммарным залпом до 44 ракет. Тогда Наталья Гуменюк призвала не игнорировать воздушную тревогу.
- 17 января спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что сколько бы кораблей ни было на дежурстве, Россия все равно их всех не будет использовать на полную мощность. Что касается запусков из Средиземного моря, то Игнат сомневается, что Кремль рискнет запустить ракеты через страны НАТО.