Єрмак досі член РНБО: Верховна Рада намагалася викликати його для доповіді з цього приводу

Верховна Рада під час засідання у середу, 3 грудня, відмовилася викликати ексглаву Офісу президента Андрія Єрмака для доповіді. Рада хотіла прояснити його членство у РНБО.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію засідання Верховної Ради.

Що відомо про членство Єрмака в РНБО?

Під час засідання Верховної Ради прозвучала пропозиція викликати Андрія Єрмака для доповіді. Але ця ініціатива не набрала потрібних голосів – було всього 74 при 226 потрібних.

Виявляється, Єрмак був звільнений з посади голови ОПУ, але досі є членом Ради національної безпеки та оборони, що підтвердив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Справді, ми перевірили, на офіційному сайті він таким числиться,

– сказав він.

Окрім того, на офіційному сайті РНБО Єрмак ще досі "Керівник Офісу президента України".

Втім, як пише "РБК-Україна", він міг втратити своє місце в РНБО разом з посадою глави ОП, але відповідного указу наразі немає.

Що відомо про звільнення Єрмака?