"Не дожив кілька днів до свого 19-річчя": на війні загинув Євгеній Лукаш з Полтавщини
- Євгеній Лукаш, молодий воїн з Полтавщини, загинув на Сумському напрямку, не доживши кілька днів до 19-річчя.
- Прощання з Євгенієм відбулося 31 січня у Лубнах, після чого його поховали у селі В'язівок.
Захищаючи Україну, на Сумському напрямку загинув молодий воїн з Полтавщини Євгеній Лукаш. Юнак підписав контракт зі Збройними силами України у березні 2025 року, усвідомлюючи необхідність боронити державу від російської агресії.
Він служив, як стрілець-помічник гранатометника стрілецької роти. Про загибель військового повідомили у Лубенській міській раді.
Дивіться також Перший обмін у 2026: в Україну повернули 1 000 тіл загиблих
Що відомо про військового?
Євгеній Лукаш народився 1 лютого 2007 року у селі В'язівок Лубенського району. Навчався у Лубенській спеціальній школі, згодом закінчив професійно-технічне училище №12, де здобув фах маляра-штукатура. У родині був найстаршим, опікувався молодшими сестрами та братом.
Наприкінці січня Євгеній прийняв свій останній бій, не доживши кілька днів до 19-річчя. 27 січня 2026 року солдат, стрілець-помічник гранатометника стрілецької роти батальйону територіальної оборони, загинув унаслідок атаки ворожого безпілотника на Сумщині.
Прощання з полеглим Героєм відбулося 31 січня у Лубнах. О 12:00 церемонія розпочалася на Володимирському майдані міста, а згодом у селі В'язівок відбулася панахида, після якої Євгенія Лукаша поховали на місцевому кладовищі.
Хто з українських військових загинув у боях за Україну?
У боях проти російських окупантів загинули Микола Васильчук та Ігор Худик з Тернопільської області. Микола Васильчук загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області, а Ігор Худик – у Запорізькій області.
На фронті загинула бойова медикиня з Полтавської області Олександра Ліскунова. Це сталося наприкінці січня, під час евакуації поранених захисників.
У боях проти росіян загинув енергетик з Коростишева, 33-річний Тарас Столітній. До війська він долучився в червні 2023 року. Він воював на гарячому напрямку фронту, але одного дня зник безвісти.