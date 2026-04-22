"До останнього подиху": на Донеччині загинув військовий з Прикарпаття Юрій Гречанюк
В запеклих боях з ворогом на фронті загинув військовослужбовець Юрій Гречанюк з Прикарпаття. Життя захисника обірвалося поблизу села Дачне Покровського району на Донеччині.
Трагічну звістку повідомив голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.
Що відомо про Юрія Гречанюка?
Юрій Гречанюк народився у 1980 році, мешкав у селі Парище.
Він служив командиром відділення протитанкових ракетних комплексів у складі 33 окремої механізованої бригади. За словами голови громади, захисник до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, своїй землі, своєму народові та Україні.
Юрій Гречанюк загинув у січні 2025 року: лише зараз, після довгих місяців очікування і надії, тіло полеглого військового вдалося повернути на рідну землю.
Ще одна українська родина втратила найдорожче. Ще одне серце перестало битися заради нашої свободи. Ще одне ім'я назавжди вписане у небесне військо України,
– написав Зіновій Андрійович.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Гречанюка. Вічна пам'ять Герою!
