Про церемонію прощання поінформували журналісти "Радіо Свобода". Присутні були й двоє її дітей, у яких війна забрала матір.

Що відомо про захисницю?

Жінка загинула 12 квітня, на Великдень, забезпечуючи своїх побратимів на позиції їжею.

Українська журналістка та військовослужбовиця Олена Білозерська розповіла, що останню свою місію захисниця виконала в Чернігівській області.

Аліна Рябцева загинула, коли йшла забирати БпЛА та підірвалася на міні, дистанційно встановленій росіянами. У жінки залишилося двоє дітей-школярів. Чоловік Аліни також військовослужбовець.

Вона була пілотом "Баби-Яги". Це такий дрон, якого до смерті бояться ка**пи,

– розповіла посестра загиблої Ольга Даценко.



Аліна Рябцева / Фото Солом'нський РТЦК та СП

Саме в Солом'янському РТЦК та СП спочатку служила жінка. Згодом вона перевелася до 114 ОБрТрО ЗСУ.

Вона пішла за покликом серця: заради майбутнього дітей. Не лише своїх, – на війні, як відомо, "чужих" дітей не буває. Робила більше, ніж могла, бо інакше не вміла... Вона хотіла битися, а не "миритися". Пішла туди, де важче – ближче до чоловіка, на передову,

– йдеться у повідомленні.

