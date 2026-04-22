"До последнего вздоха": в Донецкой области погиб военный из Прикарпатья Юрий Гречанюк
В ожесточенных боях с врагом на фронте погиб военнослужащий Юрий Гречанюк из Прикарпатья. Жизнь защитника оборвалась вблизи села Дачное Покровского района Донецкой области.
Трагическую весть сообщил председатель Надворнянской общины Зиновий Андреевич.
Что известно о Юрии Гречанюке?
Юрий Гречанюк родился в 1980 году, жил в селе Парище.
Он служил командиром отделения противотанковых ракетных комплексов в составе 33 отдельной механизированной бригады. По словам главы общины, защитник до последнего вздоха оставался верным военной присяге, своей земле, своему народу и Украине.
Юрий Гречанюк погиб в январе 2025 года: только сейчас, после долгих месяцев ожидания и надежды, тело павшего военного удалось вернуть на родную землю.
Еще одна украинская семья потеряла самое дорогое. Еще одно сердце перестало биться ради нашей свободы. Еще одно имя навсегда вписано в небесное войско Украины,
– написал Зиновий Андреевич.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Гречанюка. Вечная память Герою!
Они отдали жизнь за Украину
На войне с Россией погибли родные братья-военные Олег и Константин Зализняки из села Водяное Кировоградской области. Оба брата служили в составе 100-й отдельной механизированной бригады, а их жизни оборвались с разницей в один день.
Также недавно стало известно, что на фронте погиб украинский режиссер Игорь Малаховдолгое время он считался пропавшим без вести. Церемония прощания с режиссером прошла во вторник, 21 апреля, в Киеве.
Александр Чернышов, уроженец Грозного, погиб на войне в Украине. Жизнь военного оборвалась на Днепропетровщине из-за попадания вражеского БпЛА "Молния".