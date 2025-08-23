У середу, 20 серпня, російські пропагандисти поширили інформацію про нібито загибель на фронті біля Харкова сина відомого радянського серійного вбивці Андрія Чикатило. Зрештою, у ТЦК спростували цей фейк.

Деталі повідомляє Суспільне, передає 24 Канал. Ба більше, Юрій навіть не служив в українському війську.

Дивіться також Навіщо Путін у цю війну вплутався? – росіянка зірвала пропагандистський сюжет на кладовищі

Чи воював син Чикатило в ЗСУ?

На запит журналістів відповів начальник Слобідського районного ТЦК та СП Дмитро Сльота. Син маніяка не долучався до лав української армії, однак нібито порушував правила військового обліку.

Зрештою, Суспільне зв'язалося з самим Юрієм, який підтвердив, що не воював у ЗСУ.

Також чоловік стверджує, що не ухилявся від служби та оновлював свої дані через ЦНАП. Мобілізуватися він не планує через хронічні захворювання.

А от до повідомлень про свою смерть в російських ЗМІ ставиться байдуже та не налаштований обговорювати цю тему.

Навіщо росіянам такий фейк?

Перша інформація про нібито смерть сина серійного вбивці з'явилася 20 серпня. Текст процитували щонайменше 30 російських новинних сайтів, а згодом – навіть українські телеграм-канали.

Вони стверджували, що чоловік воював у ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, служив в артилерії та загинув під час "масованого артобстрілу російської армії" за 20 кілометрів від Харкова.

Пропагандисти писали, що загиблого мають нагородити "Орденом за мужність II ступеню". Однак вони не вказували справжнього прізвища Юрія, а називали його "Чикатило-молодшим" та повторювали наративи про "сина кривавого маніяка".

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, ворог продовжує кампанію з дискредитації українських військових.

З одного боку, це дискредитація Сил оборони, що вже служить нібито хто завгодно. Суто зіграти на емоціях через гучне прізвище і дискредитувати Сили оборони всередині України. З іншого боку, це зіграти на тому, що гарантовано гинуть всі. Тобто через відомі прізвища вкинути фейк про їх загибель,

– прокоментував він.

Кого з росіян ліквідували на фронті?