Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву губернатора Хабаровського краю Дмитра Вікторовича Демешина.

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Що росіяни кажуть про загибель Іващука?

Дмитро Демешин розповів, що Іващук прийняв рішення скласти повноваження та піти добровольцем на так звану "спеціальну воєнну операцію" Росії в березні 2025 року. Раніше чоловік був голова Ульчського району Хабаровського краю.

Кожна втрата захисника батьківщини для нас – біль, який назавжди врізається в серце. Особливо важко дізнаватися про загибель людини, з якою був знайомий і разом працював,

– бідкається росіянин.

Він висловив співчуття дружині й дітям загиблого, додавши, що той нібито був справжнім патріотом.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що від початку 2025 року Росія втратила 267 460 військових на війні. "Кожен знищений окупант наближає справедливий мир для України", – наголосив він.