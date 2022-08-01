Білий дім опинився у важкій ситуації, – Харитонов про загострення між Китаєм та Тайванем

Ситуація довкола Китаю і Тайваню продовжує загострюватися. Точно спрогнозувати, чи відбудеться напад на острів, неможливо.

США мають намір відтягнути війну у регіоні, адже ніхто в ній не зацікавлений. Про це 24 каналу сказав президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.

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"Тайвань є самодостатньою демократією. Їм, за великим рахунком, не потрібно щось комусь доводити. Приїде вона (спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі – 24 канал) – чудово не приїде – теж нормально. Тайванці дуже спокійно ставляться до цієї ситуації", – пояснив він.

Будуть наслідки для американської політики

Якщо Китай відчує, що США зробили крок назад – це у межах норми. "Тут немає нічого страшного саме для цього кейсу", – сказав Харитонов.

Однак потрібно враховувати те, що Китай є головним ворогом для США впродовж багатьох років. Для американського світобачення він перетягнув лідерство в злі у росії.

Якщо вона (Ненсі Пелосі – 24 канал) анонсувала візит, але не наважилася приїхати – це може серйозно вдарити по Демократичній партії. Це буде виглядати для американського виборця як певна слабкість,

– зауважив Харитонов.

Що ж до Республіканської партії, то вона має дуже жорсткі погляди на Китай. Підтримка Тайваню в останні роки президентства Трампа стала достатньо чіткою.

Харитонов підкреслив, що у таких обставинах Пелосі доведеться маневрувати. Це означає, що вона може приїхати у столицю Тайваню Тайбей, але ніяк це не анонсуючи та не коментуючи.

Білий дім опинився у дуже важкій ситуації. З одного боку потрібно рятувати себе перед виборами, а з іншого – не допустити війни або посилення конфронтації, яка зараз нікому не вигідна,

– підсумував він.

Загострення конфлікту між Китаєм і Тайванем: коротко

Нещодавно посол Китаю у Франції заявив, що його країна може повернути Тайвань "будь-якими способами". Зокрема, мовиться про досягнення мети військовим шляхом.

Загрозу нападу Китаю на Тайвань у Міноборони Японії оцінили як надзвичайно високу. Там заявили, що після вторгнення росії в Україну Тайвань працює над подальшим зміцненням своїх зусиль з самооборони.

Китайців розхвилював анонсований візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. Вони вдалися до погроз збити американський літак, після чого Тайвань підняв у небо винищувачі.

На думку російського правозахисника Марка Фейгіна, москві вигідно розпалювати конфлікт. Для неї це можливість відвернути увагу від повномасштабного вторгнення в Україну.

Розвиток військового конфлікту вплине і на Україну. Розглядаються різні сценарії.

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