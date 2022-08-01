Белый дом оказался в тяжелой ситуации, – Харитонов об обострении между Китаем и Тайванем

Ситуация вокруг Китая и Тайваня продолжает обостряться. Точно спрогнозировать, произойдет ли нападение на остров, невозможно.

США намерены оттянуть войну в регион и никто ведь в ней не заинтересован. Об этом 24 каналу сказал президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

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"Тайвань является самодостаточной демократией. Им, по большому счету, не надо что-то кому-то доказывать. Приедет она (спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси – 24 канал) – отлично, не приедет – тоже нормально. Тайвань очень спокойно относятся к этой ситуации", – пояснил он.

Будут последствия для американской политики

Если Китай почувствует, что США шагнули назад – это в пределах нормы. "Здесь нет ничего страшного именно для этого кейса", – сказал Харитонов.

Однако нужно учитывать, что Китай является главным врагом для США на протяжении многих лет. Для американского мировоззрения он перетянул лидерство во зле в россии.

Если она (Нэнси Пелоси – 24 канал) анонсировала визит, но не решилась приехать – это может серьезно ударить по демократической партии. Это будет выглядеть для американского избирателя как определенная слабость,

– заметил Харитонов.

Что касается республиканской партии, то у нее очень жесткие взгляды на Китай. Поддержка Тайваня в последние годы президентства Трампа стала достаточно четкой.

Харитонов подчеркнул, что в таких обстоятельствах Пелоси придется маневрировать. Это означает, что она может приехать в столицу Тайваня Тайбэй, но никак это не анонсируя и не комментируя.

Белый дом оказался в тяжелейшей ситуации. С одной стороны, нужно спасать себя перед выборами, а с другой – не допустить войны или усиления конфронтации, которая сейчас никому не выгодна,

– подытожил он.

Обострение конфликта между Китаем и Тайванем: коротко

Недавно посол Китая во Франции заявил, что его страна может вернуть Тайвань "любыми способами". В частности, говорится о достижении цели военным путем.

Угрозу нападения Китая на Тайвань в Минобороны Японии оценили как очень высокую. Там заявили, что после вторжения россии в Украину Тайвань работает над дальнейшим укреплением своих усилий по самообороне.

Китайцев взволновал анонсированный визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Они прибегли к угрозам сбить американский самолет, после чего Тайвань поднял в небо истребители.

По мнению российского правозащитника Марка Фейгина, москве выгодно разжигать конфликт. Для нее это возможность отвлечь внимание от полномасштабного вторжения в Украину.

Развитие военного конфликта повлияет и на Украину. Рассматриваются разные сценарии.

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