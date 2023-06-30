Пригожин прорахувався: Сили оборони Естонії назвали можливу причину провалу бунту в Росії

Ввечері 23 червня Пригожин оголосив про так званий "марш справедливості" та зі своїми найманцями відправився на Москву. Під час нього він захопив не одне місто та не один військовий об'єкт.

Однак коли до столиці країни-агресорки залишалося 200 кілометрів – Пригожин раптово для всіх згорнув свій заколот та відправився назад. Ймовірно, це стало наслідком прорахунку лідера вагнерівців.

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У чому прорахувався Пригожин

Як зазначили в Силах оборони Естонії, Пригожин у свій "марш справедливості" на Москву відправив приблизно полкове угруповання. При цьому його бойовикам вдавалося оперативно захоплювати різні військові об'єкти, зокрема, штаб Південного військового округу та аеродроми у районі Ростова.

Вагнерівці підтримували високий темп просування, щоб у захисників було якнайменше часу на підготовку оборони,

– зазначили у ЗМІ.

Однак при цьому на початку свого заколоту лідер ПВК "Вагнер" міг сподіватися на підтримку деяких воєначальників, а також на те, що до походу на Москву приєднаються частини регулярної армії. І саме у цьому був його прорахунок.

Адже хоч вагнерівці й зіткнувся зі слабким опором, але й на їхній бік ніхто не перейшов. Натомість у Москві готувалася до оборони та блокувалися мости на річці Ока. Також "зустрічати" вагнерівців у Підмосков'ї готувалися внутрішні війська.

Навіщо Лукашенко запропонував допомогу

Відтак, ймовірно, Пригожин зрозумів свій прорахунок та вирішив зупинити рух ПВК "Вагнера" за двісті кілометрів від Москви. Він шукав вихід із ситуації і саме вчасно самопроголошений президент Білорусі запропонував йому прийнятні гарантії безпеки.

Можливо, президент Білорусі був лише посередником у переговорах, проте тривалі дружні відносини між Лукашенком та Пригожиним мали важливий вплив на розвиток подій. Наскільки відомо, вагнерівцям запропонували уникнути покарання та переміститися до Білорусі,

– зазначили ЗМІ.

Як зазначили у ЗМІ, Лукашенко був зацікавлений у пошуку вирішення ситуації, оскільки його режим безпосередньо залежить від стабільності самої Росії. Тож у результаті, ймовірно, найближчим часом частина вагнерівців і справді переїде до Білорусі.

Проте варто зазначити, що з одного боку, присутність бійців ПВК дозволяє Лукашенку використовувати їх як інструкторів спеціальних підрозділів. Однак з іншого – великий військовий контингент навпаки може дестабілізувати ситуацію в країні. Наразі ж невідомо, скільки бійців "Вагнера" опиниться в Білорусі.

Заколот Пригожина: коротко