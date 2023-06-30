Пригожин просчитался: Силы обороны Эстонии назвали возможную причину провала бунта в России
Источник:ERR
Вечером 23 июня Пригожин объявил о так называемом "марше справедливости" и со своими наемниками отправился на Москву. Во время него он захватил не один город и не один военный объект.
Однако когда до столицы страны-агрессора оставалось 200 километров – Пригожин внезапно для всех свернул мятеж и отправился обратно. Вероятно, это явилось следствием просчета лидера вагнеровцев.
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В чем просчитался Пригожин
Как отметили в Силах обороны Эстонии, Пригожин на свой "марш справедливости" на Москву отправил примерно полковую группировку. При этом его боевикам удавалось оперативно захватывать разные военные объекты, в частности, штаб Южного военного округа и аэродромы в районе Ростова.
Вагнеровцы поддерживали высокий темп продвижения, чтобы у защитников было как можно меньше времени на подготовку обороны,
– отметили в СМИ.
Однако при этом в начале своего мятежа лидер ЧВК "Вагнер" мог надеяться на поддержку некоторых военачальников, а также на то, что к походу на Москву присоединятся части регулярной армии. И именно в этом был его просчет.
Хотя вагнеровцы и столкнулись со слабым сопротивлением, но и на их сторону никто не перешел. В Москве готовились к обороне и блокировали мосты на реке Ока. Также "встречать" вагнеровцев в Подмосковье готовились внутренние войска.
Зачем Лукашенко предложил помощь
Следовательно, вероятно, Пригожин понял свой просчет и решил остановить движение ЧВК "Вагнера" в двухстах километрах от Москвы. Он искал выход из ситуации и самопровозглашенный президент Беларуси вовремя предложил ему приемлемые гарантии безопасности.
Возможно, президент Белоруссии был лишь посредником в переговорах, однако длительные дружеские отношения между Лукашенко и Пригожиным оказали важное влияние на развитие событий. Насколько известно, вагнеровцам предложили избежать наказания и переместиться в Беларусь,
– отметили СМИ.
Как отметили в СМИ, Лукашенко был заинтересован в поиске разрешения ситуации, поскольку его режим напрямую зависит от стабильности самой России. Поэтому в результате, вероятно, в ближайшее время часть вагнеровцев действительно переедет в Беларусь.
Однако следует отметить, что, с одной стороны, присутствие бойцов ЧВК позволяет Лукашенко использовать их в качестве инструкторов специальных подразделений. Однако с другой – крупный военный контингент, наоборот, может дестабилизировать ситуацию в стране. Пока неизвестно, сколько бойцов "Вагнера" окажется в Беларуси.
Мятеж Пригожина: коротко
- После якобы удара по тылам "Вагнера" 23 июня Пригожин объявил о гражданской войне в России против военного руководства страны-агрессора. Только за сутки ему удалось установить контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а также несколькими дорогами, ведущими в Москву. Общая площадь территорий, которую контролировали вагнеровцы, была более 5 тысяч квадратных километров.
- Однако до Москвы Пригожин так и не дошел. После этого глава ГУР МО Кирилл Буданов подчеркнул, что ЧВК "Вагнера" больше не будет участвовать в войне России с Украиной. При этом он назвал вагнеровцев самым эффективным российским подразделением.
- Более того, позже, 30 июня, Буданов сообщил, что, несмотря на договоренности, ФСБ получила задачу ликвидировать предводителя вагнеровцев. Он отметил, что покушение на убийство не будет быстрым, поэтому когда это произойдет – открытый вопрос.
- Интересно, что после неудачного мятежа Пригожина в России внезапно из виду общественности исчезли самые высокопоставленные российские генералы. По данным Reuters, по меньшей мере, одного человека задержали.