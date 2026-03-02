ОАЕ оплатять проживання та харчування тисяч туристів, які застрягли через атаки Ірану

Об'єднані Арабські Емірати заявили, що покриють витрати на проживання та харчування десятків тисяч туристів, які не можуть залишити країну через скасування рейсів. Рішення ухвалили на тлі загострення безпекової ситуації та пошкодження авіаінфраструктури.

Країна поступово відкриває повітряний простір, а тисячі туристів зможуть вернутися додому. Про це повідомляє CNN.

Що відомо про компенсацію туристам від ОАЕ?

Об'єднані Арабські Емірати вирішили взяти на себе витрати на харчування та проживання туристів, які опинилися в країні через скасування авіарейсів на тлі ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Департамент культури та туризму звернувся до готелів із проханням продовжити розміщення гостей, які не можуть виїхати "з причин, що не залежать від них", пообіцявши компенсувати витрати.

Скасування рейсів торкнулося понад 20 тисяч мандрівників після закриття або обмеження роботи ключових аеропортів, зокрема в Дубаї та Абу-Дабі. У мережі з'явилися відео з довгими чергами та скупченням пасажирів через перебої в роботі авіакомпаній.

Станом на ранок 2 березня з аеропорту в Абу-Дабі вилетів перший літак. Перший літак, який злетів з ОАЕ після закриття неба – це вантажний борт авіакомпанії Etihad Airways. Він прямує до Гонконгу. В аеропорту міста відкрили реєстрацію на деякі рейси, а туристів починають забирати з готелів.

Що відомо про атаки на ОАЕ?