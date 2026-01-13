Екстремальні морози до -37: у Європі через негоду заблоковані тисячі туристів
- Тисячі туристів застрягли у Фінляндії через скасування авіарейсів, викликане екстремальними морозами до -37 градусів.
- Аеропорт Кіттіля не може забезпечити вильоти через труднощі з видаленням льоду з літаків та замерзанням технічного обладнання.
Тисячі туристів не можуть повернутися додому та опинилися заблоковані у Європі – зокрема на півночі Фінляндії. Сталося це через скасування авіарейсів з аеропорту Кіттіля.
Вже кілька днів поспіль температура в Європі залишається екстремально низькою – у неділю в районі фінляндського аеропорту вона опустилася до рекордних -37 градусів, пише 24 Канал з посиланням на Sky News.
Чому туристи не можуть вилетіти з Фінляндії?
Тисячі туристів на вихідних та в понеділок застрягли у фінській Лапландії через неймовірно сильні холоди. Саме вони стали причиною скасування рейсів з одного з аеропортів. Вильоти з аеропорту Кіттіля, що мали б відправитися до Лондона, Брістоля, Парижа, Амстердама та Манчестера, були скасовані ще у неділю.
Окрім того, температура може впасти навіть сильніше – метеорологічне агентство Фінляндії прогнозує мінімальну температуру -39 градусів, пише BBC.
Через екстремальні морози видаляти лід з літаків важко, а обладнання для технічного обслуговування та заправки паливом на землі взагалі може замерзнути. Оператор аеропорту також повідомив, що волога в повітрі значно погіршує ситуацію, створюючи слизький іній.
І попри те, що Лапландія, що охоплює північну Норвегію, Швецію та Фінляндію, відома передусім снігом та холодом, зазвичай взимку температура там не опускається нижче, ніж до -14, тож мороз у -37 градусів є незвичним навіть там.
Переважно аеропорт Кіттіля обслуговує людей, що хочуть побувати на гірськолижних курортах та побачити північне сяйво. А ось люди, що хочуть дістатися "офіційного" житла Санта-Клауса, обирають біль південний аеропорт Рованіємі.
Де ще холоди впливають на подорожі?
Нещодавно сильні морози та снігопади накрили також і Польщу – синоптики прогнозували, що температура впаде до -18 градусів, а в кількох регіонах навіть оголосили помаранчевий рівень небезпеки.
З транспортним хаосом зіштовхнулися й у Франції – снігопад практично паралізував Париж. Через нього у столиці довелося скасувати чимало автобусів, а водіїв закликали не їздити без нагальної потреби.