Краще їх оминати: ці пункти пропуску найбільше завантажені на свята

Перед різдвяними та новорічними святами чимало людей планують поїздки за кордон, або ж навпаки повертаються до України, аби побачитися з близькими.

Часто трапляється так, що одні пункти пропуску дуже завантажені, і там годинами доводиться стояти у черзі, а інші – майже вільні, і там можна проминути кордон значно швидше, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Коли через кордон їде найбільше людей?

За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, активність пасажиропотоку прив'язана до святкових днів – а саме до Різдва та Нового року. Раніше найбільше людей їхали через кордон 7 січня, але зараз кількість пасажирів зростає саме 25 грудня.

Щоб порівняти динаміку, наведу статистику. Два тижні тому кордони в будні перетинало близько 75 тисяч громадян за добу – це сукупно в обох напрямках. За вихідні – біля 85 тисяч,

– заявив речник.

І статистика попередніх років показує, що в період свят, і особливо у вихідні, пасажиропотік зростав до понад 100 тисяч перетинів кордону за добу. Та безпосередньо на Різдво, 25 грудня, він суттєво впаде, і знизиться також 1 січня, на Новий рік.

Ще 24 грудня пасажиропотік зростає, а потім падає, і те саме повторюється з 31 грудня – в цей день кількість перетинів кордону висока, а наступного дня падає. Причина – бо в дні свят люди намагаються бути вдома.

Де найменші черги на кордоні?

Перше, що варто зробити – це перевірити Фейсбук-сторінку Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Кожні три години там дають оновлення щодо того, які черги на кожному пункті пропуску.

Часто буває так, що один пункт має високу завантажений, а сусідній з ним – або не завантажений, або пасажиропотік там нижчий і там можна швидше проїхати,

– поділився Демченко.

Найбільш завантаженим є кордон з Польщею – половина усього пасажиропотоку припадає саме на цю ділянку. Тож в пікові періоди не варто їхати через Шегині, Краківець, Рава-Руську, адже вони найбільш завантажені.

Натомість пункт Нижанковичі у Львівській області буде менш завантаженим.

Що ще варто знати туристам, що їдуть за кордон?