Ірландський лоукостер Ryanair має намір запровадити ще суворіші правила перевезення багажу для пасажирів. Оскільки перевізник збільшить бонуси співробітникам за виявлення мандрівників з надмірним багажем.

Очевидно, що працівники захочуть скористатися можливістю, й ставитимуться до пасажирів ще пильніше. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чому перевезення багажу Ryanair стане ще суворішим?

У нещодавній заяві генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі повідомив, що з листопада компанія підвищить бонуси співробітникам, які виявляють пасажирів з наднормативним багажем.

Премія зросте з 1,50 до 2,50 євро за кожен випадок виявлення наднормативного багажу. Крім того, буде знято поточний ліміт на накопичені таким чином бонуси – наразі він становить 80 євро.

Зауважимо, Ryanair дотримується дуже суворих правил перевезення багажу, за порушення яких пасажири можуть бути оштрафовані на суму до 85 євро. При цьому за найнижчим тарифом авіакомпанії мандрівникам дозволено брати з собою лише одну невелику сумку, яка має поміститися під сидінням перед ними.

О'Лірі твердо заявив, що він "абсолютно не просить вибачення" за дії своїх підлеглих у виявленні та покаранні "порушників системи".

Я хочу, щоб наші фахівці з наземного обслуговування викривали людей, які обманюють систему. Мене досі дивує кількість людей з рюкзаками, які думають, що пройдуть через ворота, а ми не помітимо їхній рюкзак. Ми це зробимо, а за рюкзак заплатите ви,

– сказав він.

Водночас Рорі Боланд з Which Travel висловив занепокоєння з приводу того, що він називає "спекуляцією на багажі", яка, видно, стає важливою частиною бізнес-моделі Ryanair. Він стверджує, що дедалі складніша політика авіакомпанії щодо багажу є несправедливою щодо пасажирів.

Які останні заяви робив лоукостер Ryanair?