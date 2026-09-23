Централизованное отопление – привычный атрибут холодного сезона для украинцев, но если вы собираетесь переехать за границу или просто поехать в Европу зимой, следует быть готовым к тому, что батареи вы найдете далеко не везде. Поэтому 24 Канал рассказывает, в каких странах нет централизованного отопления.

В каких странах Европы вообще нет централизованного отопления?

Кипр

Это одна из немногих стран Европы, где централизованного отопления нет вообще – и причина заключается прежде всего в климате, ведь он значительно теплее, чем в Центральной или Восточной Европе. Следовательно, потребность в отоплении в течение года в целом не очень высока.

В домах и квартирах используются преимущественно индивидуальные системы – кондиционеры и электрические обогреватели.



На Кипре нет централизованного отопления / Фото Pexels

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Мальта

Ситуация на Мальте очень похожа: если хочется обогреть свое жилье, придется купить отдельный прибор. Причина также во многом климатическая, потому что зимняя потребность в отоплении относительно невелика.

А вот охлаждение – это уже гораздо более серьезная проблема: в 2024 году 15 % от всего объема потребленной энергии в мальтийских домах пришлось на использование кондиционеров, вентиляторов и других средств охлаждения.

Ирландия

В Ирландии централизованного отопления также нет, но ситуация существенно отличается от двух предыдущих, ведь климат в стране преимущественно холодный. Впрочем, исторически отопление организовывали преимущественно индивидуально для каждого дома, а не через городские теплосети.

Но есть еще несколько стран, где ситуация что-то другое: централизованное отопление существует, но далеко не во всех домах или квартирах.

В Великобритании есть централизованное отопление, но в большинстве домов установлены собственные котлы или используются кондиционеры.

есть централизованное отопление, но в большинстве домов установлены собственные котлы или используются кондиционеры. Во Франции централизованное отопление есть в больших городах, таких как Париж, но большинство людей пользуются индивидуальными системами.

централизованное отопление есть в больших городах, таких как Париж, но большинство людей пользуются индивидуальными системами. В Германии людям приходится заботиться об индивидуальных газовых котлах, но и городское отопление также присутствует.

людям приходится заботиться об индивидуальных газовых котлах, но и городское отопление также присутствует. В испанских домах часто используют кондиционеры для обогрева. Централизованное отопление есть, но далеко не везде. Из-за этого люди часто жалуются, что зимой в испанских домах холоднее, чем на улице.

часто используют кондиционеры для обогрева. Централизованное отопление есть, но далеко не везде. Из-за этого люди часто жалуются, что зимой в испанских домах холоднее, чем на улице. Португалия тоже славится своим мягким климатом, поэтому люди также отапливают свои дома индивидуально, пишет Reuters. В то же время каждая пятая семья в стране не может позволить себе поддерживать тепло в доме зимой.



В Португалии во многих квартирах для обогрева используют кондиционеры / Фото Pexels

Точно так же дома в Бельгии, Греции и Швейцарии в основном отапливаются самостоятельно.

Где дома утеплены лучше всего?

Из-за роста цен на энергоносители Европейская комиссия ежегодно призывает страны в приоритетном порядке утеплять дома – именно это помогает европейцам экономить значительные средства зимой. Впрочем, не всем удается сделать это одинаково успешно.

Например, в Великобритании теплоизоляция домов самая плохая, и это объясняется тем, что страна имеет самый старый жилой фонд во всей Европе: 37% домов построены еще до 1946 года, пишет Euronews.

А вот в Норвегии и Германии дома утеплены лучше всего, поэтому температура практически не теряется.

Сколько приходится платить за отопление дома?

Данные Евростата показывают, что в 2025 году цены на электроэнергию колебались от 6,2 евро за 100 кВт·ч в Турции до целых 38,4 евро в Германии. А вот средний показатель для 38 стран ЕС составил 28,7 евро.



Цены на электроэнергию сильно различаются в разных странах / Фото Pexels

Впрочем, в некоторых странах за отопление в течение холодного сезона все же придется заплатить больше всего:

Германия – 38,4 евро;

Бельгия – 35,7 евро;

Дания – 34,8 евро;

Италия – 32,9 евро;

Ирландия – 32,6 евро.

Среди стран Европейского Союза самые низкие цены на электроэнергию в Венгрии – всего 10,4 евро за 100 кВт·ч. Впрочем, если скорректировать цены с учетом доходов населения в разных странах, разрыв становится значительно меньше.