Централізоване опалення є звичною ознакою холодного сезону для українців – але якщо ви готуєтеся переїжджати за кордон, або ж просто подорожувати до Європи взимку, слід підготуватися, що батареї ви знайдете далеко не повсюди. Тож 24 Канал розповідає, в яких країнах централізованого опалення немає.

В яких країнах Європи взагалі не має централізованого опалення?

Кіпр

Це одна з небагатьох країн Європи, де централізованого опалення немає взагалі – і причина полягає передусім у кліматі, адже він значно тепліший, ніж у Центральній чи Східній Європі. Відтак, потреба в опаленні протягом року загалом не дуже висока.

В будинках та квартирах використовуються переважно індивідуальні системи – кондиціонери та електричні обігрівачі.



Кіпр не має централізованого опалення / Фото Pexels

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Мальта

Ситуація на Мальті дуже подібна: якщо хочеться обігріти своє житло, доведеться купити окремий прилад. Причина також багато в чому кліматична, адже зимова потреба в опаленні відносно невелика.

А ось охолодження – це вже набагато серйозніша проблема – 2024 року 15% від усієї спожитої енергії у мальтійських будинках пішла на використання кондиціонерів, вентиляторів та інше охолодження.

Ірландія

В Ірландії централізованого опалення також немає, але ситуація суттєво відрізняється від двох попередніх, адже клімат в країні переважно холодний. Втім, історично опалення організовували переважно індивідуально для кожного будинку, а не через міські тепломережі.

Але є ще кілька країн, де ситуація дещо інша: централізоване опалення існує, але далеко не в усіх будинках чи квартирах.

Велика Британія має централізоване опалення, але більшість будинків мають власний котел, або ж користуються кондиціонерами.

має централізоване опалення, але більшість будинків мають власний котел, або ж користуються кондиціонерами. У Франції централізоване опалення є у великих містах, як-от у Парижі, але більшість людей послуговуються індивідуальними системами.

централізоване опалення є у великих містах, як-от у Парижі, але більшість людей послуговуються індивідуальними системами. В Німеччині людям доводиться дбати про індивідуальні газові котли, але й міське опалення також присутнє.

людям доводиться дбати про індивідуальні газові котли, але й міське опалення також присутнє. В іспанських будинках обігріваються часто кондиціонерами. Централізоване опалення є, але далеко не повсюди. Через це люди часто скаржаться, що взимку в іспанських будинках холодніше, ніж на вулиці.

обігріваються часто кондиціонерами. Централізоване опалення є, але далеко не повсюди. Через це люди часто скаржаться, що взимку в іспанських будинках холодніше, ніж на вулиці. Португалія теж славиться своїм м'яким кліматом, тож обігрівають свої житла люди також індивідуально, пише Reuters. Водночас кожна п'ята родина в країні не може дозволити собі підтримувати тепло в домі взимку.



В Португалії багато квартир використовують кондиціонери для обігріву / Фото Pexels

Так само переважно самостійно обігрівають будинки у Бельгії, Греції, Швейцарії.

Де найкраще утеплені будинки?

Через ріст цін не енергоносії Європейська комісія щороку закликає країни пріоритетно утеплювати будинки – саме це допомагає європейцям заощаджувати значні кошти взимку. Втім, однаково вдало вдається зробити це далеко не всім.

Наприклад, у Великій Британії ізоляція будинків найгірша, і це пояснюється тим, що країна має найстаріший житловий фонд в усій Європі: 37% домів побудували ще до 1946 року, пише Euronews.

А ось в Норвегії та Німеччині будинки ізольовані найкраще, тож температура практично не втрачається.

Скільки доводиться платити за опалення дому?

Дані Євростату показують, що у 2025 році ціни на електрику коливалися від 6,2 євро за 100 кВт-год в Туреччині до аж 38,4 євро у Німеччині. А ось середній показник для 38 країн ЄС становив 28,7 євро.



Ціни на електроенергію дуже відрізняються у різних країнах / Фото Pexels

Втім, в деяких країнах за опалення протягом холодного сезону все ж доведеться заплатити найбільше:

Німеччина – 38,4 євро;

Бельгія – 35,7 євро;

Данія – 34,8 євро;

Італія – 32,9 євро;

Ірландія – 32,6 євро.

Серед країн Європейського Союзу найнижчі ціни на електроенергію в Угорщині – всього 10,4 євро за 100 кВт-год. Втім, якщо скоригувати ціни відповідно до доходів людей у різних країнах, розрив стає значно меншим.