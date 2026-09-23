Централізоване опалення є звичною ознакою холодного сезону для українців – але якщо ви готуєтеся переїжджати за кордон, або ж просто подорожувати до Європи взимку, слід підготуватися, що батареї ви знайдете далеко не повсюди. Тож 24 Канал розповідає, в яких країнах централізованого опалення немає.
В яких країнах Європи взагалі не має централізованого опалення?
Кіпр
Це одна з небагатьох країн Європи, де централізованого опалення немає взагалі – і причина полягає передусім у кліматі, адже він значно тепліший, ніж у Центральній чи Східній Європі. Відтак, потреба в опаленні протягом року загалом не дуже висока.
В будинках та квартирах використовуються переважно індивідуальні системи – кондиціонери та електричні обігрівачі.
Кіпр не має централізованого опалення / Фото Pexels
Мальта
Ситуація на Мальті дуже подібна: якщо хочеться обігріти своє житло, доведеться купити окремий прилад. Причина також багато в чому кліматична, адже зимова потреба в опаленні відносно невелика.
А ось охолодження – це вже набагато серйозніша проблема – 2024 року 15% від усієї спожитої енергії у мальтійських будинках пішла на використання кондиціонерів, вентиляторів та інше охолодження.
Ірландія
В Ірландії централізованого опалення також немає, але ситуація суттєво відрізняється від двох попередніх, адже клімат в країні переважно холодний. Втім, історично опалення організовували переважно індивідуально для кожного будинку, а не через міські тепломережі.
Але є ще кілька країн, де ситуація дещо інша: централізоване опалення існує, але далеко не в усіх будинках чи квартирах.
- Велика Британія має централізоване опалення, але більшість будинків мають власний котел, або ж користуються кондиціонерами.
- У Франції централізоване опалення є у великих містах, як-от у Парижі, але більшість людей послуговуються індивідуальними системами.
- В Німеччині людям доводиться дбати про індивідуальні газові котли, але й міське опалення також присутнє.
- В іспанських будинках обігріваються часто кондиціонерами. Централізоване опалення є, але далеко не повсюди. Через це люди часто скаржаться, що взимку в іспанських будинках холодніше, ніж на вулиці.
- Португалія теж славиться своїм м'яким кліматом, тож обігрівають свої житла люди також індивідуально, пише Reuters. Водночас кожна п'ята родина в країні не може дозволити собі підтримувати тепло в домі взимку.
В Португалії багато квартир використовують кондиціонери для обігріву / Фото Pexels
Так само переважно самостійно обігрівають будинки у Бельгії, Греції, Швейцарії.
Де найкраще утеплені будинки?
Через ріст цін не енергоносії Європейська комісія щороку закликає країни пріоритетно утеплювати будинки – саме це допомагає європейцям заощаджувати значні кошти взимку. Втім, однаково вдало вдається зробити це далеко не всім.
Наприклад, у Великій Британії ізоляція будинків найгірша, і це пояснюється тим, що країна має найстаріший житловий фонд в усій Європі: 37% домів побудували ще до 1946 року, пише Euronews.
А ось в Норвегії та Німеччині будинки ізольовані найкраще, тож температура практично не втрачається.
Скільки доводиться платити за опалення дому?
Дані Євростату показують, що у 2025 році ціни на електрику коливалися від 6,2 євро за 100 кВт-год в Туреччині до аж 38,4 євро у Німеччині. А ось середній показник для 38 країн ЄС становив 28,7 євро.
Ціни на електроенергію дуже відрізняються у різних країнах / Фото Pexels
Втім, в деяких країнах за опалення протягом холодного сезону все ж доведеться заплатити найбільше:
- Німеччина – 38,4 євро;
- Бельгія – 35,7 євро;
- Данія – 34,8 євро;
- Італія – 32,9 євро;
- Ірландія – 32,6 євро.
Серед країн Європейського Союзу найнижчі ціни на електроенергію в Угорщині – всього 10,4 євро за 100 кВт-год. Втім, якщо скоригувати ціни відповідно до доходів людей у різних країнах, розрив стає значно меншим.