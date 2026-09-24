Украинка Анна Добровольская переехала в Грузию после четырех лет проживания в Болгарии – и обнаружила, что цены, жилье, быт и продукты в этих двух странах значительно различаются.

Где украинцам больше нравится – в Варне или в Батуми?

Девушка переехала из Болгарии в Батуми вместе с мужем и сразу же заметила, что это два совершенно разных опыта.

Варна для меня ассоциировалась с морем, спокойствием и более понятным, отлаженным ритмом жизни. А Батуми – это энергия города, небоскребы, сумасшедший трафик и совершенно другой характер. И еще, честно говоря, Грузия для меня сейчас ощутимо дешевле, чем Болгария,

– поделилась украинка.

Стоимость жилья

Одно из основных отличий – это стоимость аренды жилья и коммунальных услуг. В Батуми квартиру формата 1+1 можно арендовать от 400 долларов – и при этом не нужно ни вносить залог, ни обращаться к риэлтору.

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А вот в Болгарии такое же жилье обойдется уже как минимум в 500 евро. При этом арендаторам нужно сразу же внести оплату еще за два месяца, а комиссия риэлтора иногда достигает 100%.

В Грузии коммунальные услуги обходятся в 50–70 долларов, а вот в Болгарии ей приходилось платить 150–200 евро. Различается и стоимость такси: в Батуми одна поездка стоит примерно 2–4 доллара, а вот в Варне – от 4 до 10 евро.

Украинка рассказала об отличиях Болгарии и Грузии: смотрите видео

Стоимость продуктов

Украинка также сравнила стоимость продуктов на рынках и в магазинах. В Грузии, по ее словам, на рынках можно выгодно покупать овощи, фрукты и мясо, а также свежую рыбу. А вот в обычных магазинах можно найти даже украинские товары.

Порции в грузинских заведениях также большие, а цены – вдвое ниже, чем в Болгарии.

Быт

В Батуми украинцам живется комфортнее, чем в Варне – и одной из причин является график работы различных заведений и магазинов.

Мне очень нравится, что здесь жизнь в быту гораздо оживленнее. Многие заведения открыты каждый день, работают до позднего вечера, а некоторые вообще круглосуточно. После Европы, где вечером все закрывается в 7–8 часов, это очень ощущается,

– поделилась она.

Итак, Батуми оказался дешевле Варны по аренде, коммунальным услугам, питанию и такси, а также удобнее по графику работы магазинов.

Какие зарплаты в Варне и Батуми?

Чтобы сравнить удобство и комфорт жизни в двух разных городах, следует также сравнить и средние зарплаты в них.

В болгарской Варне средняя зарплата после уплаты налогов составляет примерно 1098 евро, пишет Numbeo. А вот в Батуми она вдвое ниже и составляет около 505 евро после вычета налогов.

Следовательно, для людей, которые переезжают без возможности удаленной работы, Батуми может оказаться не таким выгодным вариантом, несмотря на в целом более низкие цены.