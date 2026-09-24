Українка Анна Добровольська переїхала до Грузії після чотирьох років життя у Болгарії – і виявила, що ціни, житло, побути та продукти у двох країнах досить суттєво відрізняються.

Де українці більше подобається – у Варні чи в Батумі?

Дівчина переїхала з Болгарії до Батумі разом з чоловіком та одразу ж зауважила, що це два зовсім різні досвіди.

Варна для мене була про море, спокій і більш зрозумілий налагоджений ритм. А Батумі – це енергія міста, хмарочоси, шалений трафік і зовсім інший характер. І ще, чесно, Грузія для мене зараз відчутно дешевша за Болгарію,

– поділилася українка.

Ціна на житло

Одна з основних відмінностей – це вартість оренди житла та комунальних послуг. У Батумі квартиру формату 1+1 можна орендувати від 400 доларів – і при цьому не потрібно ані вносити депозит, ані замовляти послуги рієлтора.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

А ось в Болгарії таке ж житло обійдеться вже мінімум у 500 євро. При цьому орендарям потрібно одразу ж внести оплату ще за два місяці, а комісія рієлтора іноді досягає 100%.

У Грузії комунальні послуги обходяться у 50 – 70 доларів, а ось у Болгарії їй доводилося платити 150 – 200 євро. Різна й вартість таксі: в Батумі одна поїздка коштує приблизно $2–4, а ось у Варні – від 4 й аж до 10 євро.

Українка розповіла про відмінності Болгарії та Грузії: дивіться відео

Вартість продуктів

Порівняла українка й вартість продуктів на ринках та у магазинах. У Грузії, за її словами, можна вигідно купувати овочі, фрукти та м'ясо, а також свіжу рибу на ринках. А ось у звичайних магазинах можна знайти навіть українські товари.

Порції у грузинських закладах також великі, а ціни – вдвічі нижчі, ніж у Болгарії.

Побут

У Батумі українці живеться комфортніше, ніж у Варні – і однією з причин є графік роботи різних закладів та магазинів.

Мені дуже подобається, що тут життя набагато живіше в побуті. Багато місць відкриті щодня, працюють допізна, а деякі взагалі 24/7. Після Європи, де ввечері все закривається о 7–8 вечора, це дуже відчувається,

– поділилася вона.

Отож, Батумі виявився дешевшим за Варну і за орендою, комунальними послугами, харчуванням та таксі, і зручнішим за графіком роботи магазинів.

Які зарплати у Варні та Батумі?

Для того, аби порівняти зручність та комфорт життя у двох різних містах, слід також порівняти й середні зарплати в них.

У болгарській Варні середня зарплата після сплати податків становить приблизно 1098 євро, пише Numbeo. А ось у Батумі вона вдвічі нижча та становить десь 505 євро після вирахування податків.

Відтак, для людей, які переїздять без дистанційної роботи, Батумі може виявитися не таким вигідним варіантом, попри загалом нижчі ціни.