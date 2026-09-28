Согласно новым данным испанского портала недвижимости Idealista, люди, снимающие однокомнатную квартиру на длительный срок, в среднем должны платить около 984 евро в месяц – а это на 132% дороже, чем отдельная комната в спальном жилье, пишет The Olive Press.

Какова стоимость аренды жилья в Испании?

В крупнейших городах страны разница в стоимости аренды невероятно высока: отдельная однокомнатная квартира может стоить в три раза дороже, чем отдельная комната в квартире. Наибольший разрыв зафиксирован в Валенсии: там за аренду квартиры в среднем нужно заплатить 1185 евро – на 212% больше, чем стоимость комнаты (380 евро).

На втором месте по стоимости отдельного жилья находится Аликанте: там разница составляет 156%, а аренда однокомнатной квартиры обойдется в 953 евро в месяц. Между тем отдельная комната будет стоить 372 евро в месяц.

А для одиноких людей, не желающих делить жилплощадь с соседями, даже квартиры-студии не являются доступной альтернативой: в среднем аренда такого жилья по стране составляет 819 евро в месяц. И несмотря на то, что студия на 17% дешевле однокомнатной квартиры, она по-прежнему остается на 93% дороже комнаты в общежитии.



Стоимость аренды жилья в Испании очень высока / Фото Pexels

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Самой дорогой провинцией во всей Испалии в целом оказались Балеарские острова: там аренда однокомнатной квартиры достигает 1347 евро в месяц, а средняя стоимость комнаты составляет 582 евро. В Пальме за однокомнатную квартиру придется заплатить 1292 евро, и это делает столицу островов самым дорогим большим городом Испании для людей, желающих жить отдельно.

Даже в Мадриде цены ниже, хотя и ненамного: в месяц аренда обходится в 1277 евро. Малага вместе с Барселоной занимает четвертое место с ценой 1051 евро в месяц.

Но в небольших городах Испании жить отдельно все же реальнее, ведь разница между ценами на комнаты и квартиры там меньше. Например, в Теруэле, что в центре Испании, однокомнатная квартира в среднем обойдется в 568 евро в месяц – всего на 62% дороже, чем комната в общежитии.