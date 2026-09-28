За новими даними іспанського порталу нерухомості Idealista, люди, які орендують однокімнатну квартиру на тривалий термін, в середньому мають платити приблизно 984 євро щомісяця – а це на 132% дорожче, ніж окрема кімнатна у спальному житлі, пише The Olive Press.

Яка вартість оренди житла в Іспанії?

У найбільших містах країни різниця у вартості усамітнення неймовірно висока: окрема однокімнатна квартира може коштувати втричі дорожче, ніж окрема кімната у квартирі. Найбільший розрив зафіксували у Валенсії: там за оренду квартири в середньому потрібно віддати 1185 євро – на 212% більше, ніж вартість кімнати (380 євро).

На другому місці за вартістю окремого житла Аліканте: там різниця становить 156%, а оренда однокімнатної квартири обійдеться у 953 євро на місяць. Тим часом своя кімната коштуватиме 372 євро на місяць.

А для самотніх людей, що не хочуть ділити квадратні метри з сусідами, навіть квартири-студії не є доступною альтернативою: в середньому оренда такого житла по країні становить 819 євро на місяць. І попри те, що студія на 17% дешевша за однокімнатну квартиру, вона все ще залишається на 93% дорожчою за кімнату у спільному житлі.



Вартість на оренду житла в Іспанії дуже висока / Фото Pexels

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найдорожчою провінцією в усій Іспанії загалом виявилися Балеарські острови: там оренда однокімнатної квартири сягає 1347 євро на місяць, а середня вартість кімнати становить 582 євро. У Пальмі за однокімнатну квартиру доведеться заплатити 1292 євро, і це робить столицю островів найдорожчим великим містом Іспанії для людей, що хочуть жити самі.

Навіть у Мадриді ціни нижчі, хоч і ненабагато: за місяць ціна оренди становить 1277 євро. Малага разом з Барселоною посідає четверте місце з ціною 1051 євро на місяць.

Але в менших містах Іспанії жити самостійно все ж реальніше, адже розрив між цінами на кімнати та квартири там нижчий. Наприклад, у Теруелі, що в центрі Іспанії, однокімнатна квартира в середньому обійдеться у 568 євро на місяць – всього на 62% дорожче, ніж кімната у спільному житлі.