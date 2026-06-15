Действительно ли продукты в Германии дешевле,, чем в Украине,, решил проверить блогер с ником viktor_deu.

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Блогер приобрел одинаковый набор продуктов в украинском супермаркете и в немецкой сети Rewe, а затем сравнил итоговые чеки.

Где оказалось дороже?

По словам блогера, полная корзина продуктов в Украине обошлась в 6266 гривен, тогда как в Германии аналогичная покупка стоила 105 евро, или около 5458 гривен. Больше всего его удивили цены на некоторые привычные продукты, которые в украинских магазинах оказались дороже.

В частности, разница была следующей:

помидоры – 159 гривен в Украине против 102,73 гривен в Германии;

сыр «Гауда» – 799 гривен против 316,49 гривен;

филе сельди – 479,17 гривен против 409,43 гривен;

бананы – 73,9 гривен против 66,6 гривен.



Действительно ли продукты в Германии дешевле, чем в Украине / Фото Unsplash

В то же время часть товаров в Украине оказалась дешевле. Речь идет о курином филе, свиных стейках, картофеле, яблоках, сахаре, наггетсах и хлебе. Именно стоимость хлеба больше всего удивила автора эксперимента.

С хлебом в Германии вообще шок. Обычный немецкий черный хлеб дороже аж в пять раз,

– отметил блогер.

Впрочем, мужчина обратил внимание, что некоторые продукты в Германии продавались в больших упаковках. Поэтому он пересчитал стоимость покупок, уменьшив вес отдельных позиций до более реалистичных объемов потребления. После этого общая сумма выглядела так:

Германия – 3914 гривен;

Украина – 3487 гривен.

Таким образом,, украинская продуктовая корзина оказалась дешевле примерно на 426 гривен.

На что стоит обратить внимание?

В таких сравнениях важно учитывать не только сами ценники в магазинах, но и уровень доходов в странах. Ведь одна и та же сумма расходов может иметь совершенно разный вес для жителей разных государств.

В Германии средние зарплаты значительно выше, чем в Украине, поэтому доля расходов на продукты в ежемесячном бюджете существенно меньше. В Украине же даже сравнительно схожие цены на отдельные товары могут ощущаться гораздо тяжелее из-за более низкого уровня доходов населения.