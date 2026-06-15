Чи справді продукти в Німеччині дешевші, ніж в Україні, вирішив перевірити блогер з ніком viktor_deu.

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Блогер придбав однаковий набір продуктів в українському супермаркеті та в німецькій мережі Rewe, а потім порівняв підсумкові чеки.

Де виявилося дорожче?

За словами блогера, повний продуктовий кошик в Україні обійшовся у 6266 гривень, тоді як у Німеччині аналогічна покупка коштувала 105 євро, або близько 5458 гривень. Найбільше його здивували ціни на деякі звичні продукти, які в українських магазинах виявилися дорожчими.

Зокрема, різниця була такою:

помідори – 159 гривні в Україні проти 102,73 гривні у Німеччині;

сир "Гауда" – 799 гривні проти 316,49 гривні;

філе оселедця – 479,17 гривні проти 409,43 гривні;

банани – 73,9 гривні проти 66,6 гривні.



Чи справді продукти в Німеччині дешевші, ніж в Україні / Фото Unsplash

Водночас частина товарів в Україні виявилася дешевшою. Йдеться про куряче філе, свинячі стейки, картоплю, яблука, цукор, нагетси та хліб. Саме вартість хліба найбільше здивувала автора експерименту.

З хлібом у Німеччині взагалі шок. Звичайний німецький сірий хліб дорожчий аж уп'ятеро,

– зазначив блогер.

Втім, чоловік звернув увагу, що деякі продукти в Німеччині продавалися у більших упаковках. Тому він перерахував вартість закупівлі, зменшивши грамаж окремих позицій до більш реалістичних обсягів споживання. Після цього загальна сума виглядала так:

Німеччина – 3914 гривні;

Україна – 3487 гривні.

Таким чином, український продуктовий кошик виявився дешевшим приблизно на 426 гривень.

На що варто звернути увагу?

У таких порівняннях важливо враховувати не лише самі цінники в магазинах, а й рівень доходів у країнах. Адже одна й та сама сума витрат може мати зовсім різну вагу для мешканців різних держав.

У Німеччині середні зарплати значно вищі, ніж в Україні, тому частка витрат на продукти у щомісячному бюджеті є суттєво меншою. В Україні ж навіть порівняно схожі ціни на окремі товари можуть відчуватися набагато важче через нижчий рівень доходів населення.