Из 53 позиций в международном опросе среди людей, переехавших жить в другую страну, Германия оказалась аж на 50-м месте, рассказала украинская беженка Людмила Русина. По ее словам, оценивались не только общее впечатление от страны, но и еще несколько критериев.

Что стоит знать о Германии перед переездом?

Мигранты в Германии оценивали страну по следующим пунктам:

качество жизни;

возможность трудоустройства;

сложность адаптации;

поиск жилья;

уровень бюрократии;

качество медицины.

Германия – худшая страна для переезда. Так свидетельствуют результаты международного опроса людей, переехавших жить в другие страны. Германия заняла аж 50-е место из 53 стран. Серьезно? И как вам такое?

– поделилась украинка.

Мигранты высоко оценили лишь доступность медицины – по этому показателю Германия заняла третье место в рейтинге. Впрочем, по общему качеству медицинской помощи страна оказалась аж на 36-м месте. Но в то же время примерно 70% местных жителей довольны медицинской системой.

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Итак, по словам украинки, сложилось так, что недовольны качеством жизни в Германии только мигранты.

И вот что для меня самое интересное: в Германии из 84 миллионов населения проживает около 16 миллионов человек, родившихся за рубежом. То есть почти каждый пятый житель родился не здесь. И тогда возникает вопрос: если Германия настолько плоха для переезда, почему все эти люди продолжают сюда приезжать и здесь жить? Почему не переезжают?

– рассказала блогерша.

Сама она считает Германию одной из лучших стран для миграции. А вот сложности с адаптацией, которые многие переезжающие в Германию называют проблемой, она объясняет нежеланием интегрироваться в местное общество.

Как меняется миграция в Германию?

Только в прошлом году, в 2025 году, миграция в Германию резко сократилась, пишет DW. Всего за год в страну переехали 1,48 миллиона человек – а это на 13% меньше, чем годом ранее.

Между тем чистая миграция сократилась практически вдвое. Такое снижение связывают с меньшим количеством прибывших из основных стран, предоставляющих убежище.